Лукашенко раскрыл, почему террористы из "Крокуса" не решились ехать в Белоруссию

Из-за принятых в Белоруссии мер безопасности сбежавшие из подмосковного Crocus City Hall ("Крокус сити холла") террористы не решились ехать в республику, а отправились к Украине. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он высоко оценил взаимодействие сотрудников спецслужб своей страны и РФ, пишет БелТА.