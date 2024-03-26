Лукашенко раскрыл, почему террористы из "Крокуса" не решились ехать в Белоруссию
Лукашенко: Террористы из "Крокуса" отправились на Украину из-за мер безопасности
Из-за принятых в Белоруссии мер безопасности сбежавшие из подмосковного Crocus City Hall ("Крокус сити холла") террористы не решились ехать в республику, а отправились к Украине. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он высоко оценил взаимодействие сотрудников спецслужб своей страны и РФ, пишет БелТА.
"Взаимодействие белорусов и россиян дорогого стоит", — отметил Лукашенко, добавив, что операция по задержанию преступников прошла достаточно солидно.
Ранее политик сообщил, что поддерживал постоянную связь с российским коллегой Владимиром Путиным после теракта. По словам Лукашенко, двум лидерам пришлось "очень плотно работать".
Вечером в пятницу, 22 марта, вооружённые террористы напали на подмосковный "Крокус сити холл": они ворвались в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате погибло 139 человек, ещё 182 пострадало. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта их заключили под стражу. На следующий день в СИЗО отправили троих соучастников нападавших, а 26 марта — восьмого фигуранта дела, сдавшего квартиру главарю банды.
ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko