Лукашенко заявил, что "сутки был на связи" с Путиным после теракта в "Крокусе"
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © Kremlin.ru. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживал постоянную связь с российским коллегой Владимиром Путиным после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" 22 марта. Об этом он рассказал в ходе встречи с губернатором Омской области Виталием Хоценко, которая проходит в Минске. По словам Лукашенко, двум лидерам пришлось "очень плотно работать".
"Должен вам сказать, что эти сутки с президентом Путиным были на связи. Мы очень плотно работали", — сказал политик.
Напомним, 22 марта произошёл теракт в подмосковном "Крокусе". По последним данным, жертвами стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки опубликованы здесь. Всего было задержано 11 человек, четыре непосредственных исполнителя пытались сбежать на территорию Украины, их поймали в Брянской области. Все четверо арестованы до 22 мая.