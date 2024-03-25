Лукашенко заявил, что "сутки был на связи" с Путиным после теракта в "Крокусе"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживал постоянную связь с российским коллегой Владимиром Путиным после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" 22 марта. Об этом он рассказал в ходе встречи с губернатором Омской области Виталием Хоценко, которая проходит в Минске. По словам Лукашенко, двум лидерам пришлось "очень плотно работать".