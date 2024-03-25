Число погибших в "Крокусе" выросло до 139

Число погибших в результате нападения террористов на подмосковный "Крокус сити холл" выросло до 139. Из них опознаны 75, сообщил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин на совещании президента РФ Владимира Путина с силовым блоком.

Глава СК пояснил, что из общего числа погибших от огнестрельных ранений погибло 40 человек, от пожара — 45 человек. Террористы использовали для поджога концертного зала после стрельбы бензин. Бастрыкин пояснил, что четверо исполнителей теракта признали вину, ещё трое арестованы за помощь им. По его словам, хронология теракта в "Крокус сити холле" восстановлена.