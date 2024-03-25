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25 марта, 18:13

Число погибших в "Крокусе" выросло до 139

Число погибших в результате нападения террористов на подмосковный "Крокус сити холл" выросло до 139. Из них опознаны 75, сообщил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин на совещании президента РФ Владимира Путина с силовым блоком.

Глава СК пояснил, что из общего числа погибших от огнестрельных ранений погибло 40 человек, от пожара — 45 человек. Террористы использовали для поджога концертного зала после стрельбы бензин. Бастрыкин пояснил, что четверо исполнителей теракта признали вину, ещё трое арестованы за помощь им. По его словам, хронология теракта в "Крокус сити холле" восстановлена.

МЧС опубликовало расширенный список с именами 95 жертв теракта в "Крокусе"
МЧС опубликовало расширенный список с именами 95 жертв теракта в "Крокусе"

22 марта произошла трагедия "Крокуса". Вооружённые террористы ворвались в здание концертного комплекса, убивая всех на своём пути. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур. Тем же вечером были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей. 25 марта стало известно о трёх пособниках убийц — отце и двух сыновьях, которые продали головорезам машину, на которой они уезжали из "Крокуса". Всех подозреваемых арестовали до 22 мая.

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МЧС России

Андрей Бражников
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