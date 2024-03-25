МЧС опубликовало расширенный список с именами 95 жертв теракта в "Крокусе"
МЧС расширило список опознанных жертв теракта в концертном зале "Крокус сити холл", произошедшем вечером 22 марта перед концертом. Теперь в нём 95 имён из 137 погибших.
- Абдулова Татьяна Анатольевна
- Агапова Людмила Сергеевна
- Альмухаметов Илья Игоревич
- Баклемышев Александр Борисович
- Берневик Жанна Александровна
- Беспалая Юлия Валерьевна
- Бойко Татьяна Сергеевна
- Бондарь Наталья Владимировна
- Бондарь Светлана Владимировна
- Быков Сергей Алексеевич
- Веденеева Ирина Владимировна
- Вербенин Максим Александрович
- Виноградова Ольга Александровна
- Волков Алексей Вячеславович
- Волков Михаил Александрович
- Волкова Анна Владимировна
- Гайкович Александр Владимирович
- Гайкович Светлана Анитовна
- Герасимов Александр Сергеевич
- Глезер Татьяна Викторовна
- Громов Вадим Кириллович
- Гусейнов Вагур Фуад Оглы
- Долин Георгий Дмитриевич
- Долина Илона Валерьевна
- Долина Мария Дмитриевна
- Дорофеев Павел Николаевич
- Дорофеева Екатерина Геннадьевна
- Ежова Ирина Петровна
- Еленич Андрей Алексеевич
- Емельяненко (Содрицова) Анастасия Ярославовна
- Зайцев Алексей Александрович
- Зудина Наталья Николаевна
- Иванова Инна Анатольевна
- Измайлов Дмитрий Юрьевич
- Исраелян Лилит Халитовна
- Кадышева Мария Сергеевна
- Казаков Дмитрий Николаевич
- Карпова Ульяна Владимировна
- Ким Яна Юрьевна
- Климов Александр Анатольевич
- Коваленкова Яна Юрьевна
- Костюченко Кристина Игоревна
- Костюченко Павел Николаевич
- Кохаева Татьяна Анатольевна
- Кулик Вадим Александрович
- Кушнер Екатерина Геннадьевна
- Ладейщикова Виктория Владимировна
- Лаптев Сергей Михайлович
- Максюшин Родион Анатольевич
- Манюрова Альбина Маратовна
- Масленикова Ирина Ивановна
- Мирошниченко Андрей Николаевич
- Морякина Светлана Вячеславовна
- Мухамеджанов Павел Экрамович
- Николаенков Валентин Викторович
- Новоселова Екатерина Павловна
- Окишев Павел Сергеевич
- Павловский Олег Юрьевич
- Павлютенков Михаил Григорьевич
- Пихновская Татьяна Борисовна
- Попов Дмитрий Сергеевич
- Роганов Арсений Романович
- Рудницкий Алексей Евгеньевич
- Сельдева Ольга Сергеевна
- Семенов Александр Александрович
- Смоляков Егор Андреевич
- Содрицов Владислав Ярославович
- Содрицов Ярослав Николаевич
- Содрицова Ирина Евгеньевна
- Соколов Роман Владимирович
- Старикова Эллина Олеговна
- Степанова Анастасия Юрьевна
- Супрун Владимир Николаевич
- Талецкий Константин Сергеевич
- Тарасов Михаил Александрович
- Твиритин Алексей Юрьевич
- Терешко Николай Анатольевич
- Титишов Андрей Дмитриевич
- Ткачев Андрей Вячеславович
- Топоев Андрей Федосеевич
- Топоева Ольга Вячеславовна
- Трунтова Любовь Александровна
- Умерова Татьяна Анитовна
- Усачева Ирина Викторовна
- Уткина Вероника Марковна
- Фигурин Игорь Евгеньевич
- Фигурина Анна Александровна
- Фигурина Злата Игоревна
- Фирсова Ирина Александровна
- Чернов Денис Леонидович
- Чечина Юлия Евгеньевна
- Шершнев Дмитрий Валентинович
- Шеханов Алексей Сергеевич
- Шкундина Светлана Анатольевна
- Щербакова Ирина Эмзаровна
Напомним, 22 марта группа террористов открыла огонь по посетителям "Крокус сити холла", после чего подожгла зрительный зал. Согласно последним официальным сведениям, жертвами головорезов стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, Life.ru публиковал списки. Всего задержано 11 человек, причастных к теракту. Четверо преступников, которые расстреливали мирных людей, пытались бежать к границе с Украиной, но их накрыли в Брянской области. Террористов поместили под арест до 22 мая. Это Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев. А 25 марта были арестованы их подельники – Исроил Исломов и его сыновья Диловар и Аминчон.
МЧС России