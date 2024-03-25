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25 марта, 05:32

Считавшиеся пропавшими при теракте москвичка и волгоградка опознаны среди жертв

Погибшие при теракте в "Крокусе" Юлия Чечина и Злата Фигурина. Коллаж © Life.ru. Фото © Telegram / SHOT

Погибшие при теракте в "Крокусе" Юлия Чечина и Злата Фигурина. Коллаж © Life.ru. Фото © Telegram / SHOT

Тела москвички Златы Фигуриной и волгоградки Юлии Чечиной, считавшихся пропавшими после теракта в концертном зале "Крокус сити холл", опознаны среди жертв. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Семья 16-летней Златы родом из Владимирской области, но последние годы жила в Москве. В тот день девочка пошла на концерт вместе с родителями и родственниками, специально приехавшими из Оренбурга. Друзья семьи до последнего продолжали поиски в надежде, что ей удалось выжить в ту страшную ночь.

А 59-летняя Юлия приехала на концерт из Волгограда. Её встретила лучшая подруга Елена, которая тоже хотела на концерт, но ей не хватило билета. Перед началом мероприятия женщина выслала приятельнице фото с того места, где позже террористы расстреливали людей. После трагедии Елена двое суток ездила по больницам, разыскивая пропавшую.

Последние новости о расследовании теракта в "Крокус сити холле"
Последние новости о расследовании теракта в "Крокус сити холле"

Вечером 24 марта, в день общенационального траура, возле здания "Крокус сити холла", где произошёл теракт, прошла акция памяти "Летят журавли". На здании "Крокус сити холла" появилась проекция бесконечного клина белых птиц, сопровождающая одноимённую песню в исполнении оперного певца Муслима Магомаева. Именно в честь артиста был назван концертный зал, где погибло множество невинных людей. По последним данным, количество жертв составляет 137 человек, ещё более 180 пострадали. По информации МЧС, опознаны 68 погибших.

Лариса Сафронова
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