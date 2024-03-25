Считавшиеся пропавшими при теракте москвичка и волгоградка опознаны среди жертв

Тела москвички Златы Фигуриной и волгоградки Юлии Чечиной, считавшихся пропавшими после теракта в концертном зале "Крокус сити холл", опознаны среди жертв. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Семья 16-летней Златы родом из Владимирской области, но последние годы жила в Москве. В тот день девочка пошла на концерт вместе с родителями и родственниками, специально приехавшими из Оренбурга. Друзья семьи до последнего продолжали поиски в надежде, что ей удалось выжить в ту страшную ночь.