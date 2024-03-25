Считавшиеся пропавшими при теракте москвичка и волгоградка опознаны среди жертв
Погибшие при теракте в "Крокусе" Юлия Чечина и Злата Фигурина. Коллаж © Life.ru. Фото © Telegram / SHOT
Тела москвички Златы Фигуриной и волгоградки Юлии Чечиной, считавшихся пропавшими после теракта в концертном зале "Крокус сити холл", опознаны среди жертв. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Семья 16-летней Златы родом из Владимирской области, но последние годы жила в Москве. В тот день девочка пошла на концерт вместе с родителями и родственниками, специально приехавшими из Оренбурга. Друзья семьи до последнего продолжали поиски в надежде, что ей удалось выжить в ту страшную ночь.
А 59-летняя Юлия приехала на концерт из Волгограда. Её встретила лучшая подруга Елена, которая тоже хотела на концерт, но ей не хватило билета. Перед началом мероприятия женщина выслала приятельнице фото с того места, где позже террористы расстреливали людей. После трагедии Елена двое суток ездила по больницам, разыскивая пропавшую.
Вечером 24 марта, в день общенационального траура, возле здания "Крокус сити холла", где произошёл теракт, прошла акция памяти "Летят журавли". На здании "Крокус сити холла" появилась проекция бесконечного клина белых птиц, сопровождающая одноимённую песню в исполнении оперного певца Муслима Магомаева. Именно в честь артиста был назван концертный зал, где погибло множество невинных людей. По последним данным, количество жертв составляет 137 человек, ещё более 180 пострадали. По информации МЧС, опознаны 68 погибших.