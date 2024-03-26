Басманный суд арестовал Алишера Касимова, сдавшего квартиру главарю террористов

Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" — 32-летнего Алишера Касимова, который сдал жильё террористам, напавшим 22 марта на "Крокус сити холл". Мужчину отправили в СИЗО до 22 мая. Сам он заявил суду, что искал арендатора на сайте объявлений и не имел представлений о том, кто в итоге проживал в квартире.