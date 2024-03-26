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26 марта, 09:46

Басманный суд арестовал Алишера Касимова, сдавшего квартиру главарю террористов

Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" — 32-летнего Алишера Касимова, который сдал жильё террористам, напавшим 22 марта на "Крокус сити холл". Мужчину отправили в СИЗО до 22 мая. Сам он заявил суду, что искал арендатора на сайте объявлений и не имел представлений о том, кто в итоге проживал в квартире.

Алишер Касимов в суде. Видео © SHOT

Алишер Касимов владеет точкой общепита, которая экстренно закрылась ещё вчера. Заведение "Чайхана халяль 24" находится примерно в десяти минутах езды от трёшки в ЖК "Большое Путилково", которую хозяин сдал Шамсидину Фаридуни — главарю террористов.

"Чайхана халяль 24", которой владеет Касимов, сейчас закрыта. Видео © SHOT

Как уже сообщал Life.ru, всего задержано 11 человек, причастных к теракту. Четверо преступников, которые расстреливали мирных людей, пытались бежать к границе с Украиной, но их накрыли в Брянской области. Террористов поместили под арест до 22 мая. Это Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев. А 25 марта были арестованы их подельники — Исроил Исломов и его сыновья Диловар и Аминчон.

Обложка ©

SHOT

Марина Калегина
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