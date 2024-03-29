Число пострадавших при теракте в "Крокусе" увеличилось до 382 человек
"Крокус" после теракта. Обложка © МЧС России
Количество пострадавших в результате террористического акта в подмосковном "Крокус сити холле" увеличилось до 382 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф.
"По уточнённым данным, пострадали 382 человека, включая 9 детей. Большинству — 217 пострадавшим — оказана амбулаторная помощь. Ранее 165 человек были госпитализированы, 96 из них уже выписаны", — пояснил собеседник агентства.
Напомним, 22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание. По последним данным, трагедия унесла жизни 143 человек. По делу о теракте задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, а также трое их сообщников. 26 марта был задержан и арестован ещё один человек — он сдавал квартиру главарю террористов. 28 марта СК подтвердил связь боевиков из "Крокуса" с украинскими националистами.