СК подтвердил связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистами
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в четверг, 28 марта, заслушал отчёт следователей о расследовании теракта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл"). В ведомстве получили доказательства связи преступников с украинскими националистами.
"В распоряжении следствия имеются подтверждённые данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке преступления. Получены доказательства связи с украинскими националистами", — отметили в пресс-службе СК.
В ведомстве указали, что и первоначальные результаты расследования подтверждают тщательную подготовку и поддержку со стороны организаторов преступления. Убедиться в этом получилось после работы с террористами, анализа их телефонов и получения данных о финансовых операциях. В СК добавили, что задержан ещё один подозреваемый, участвовавший в этой схеме.
Вечером в пятницу, 22 марта, группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. По последним данным, страшная трагедия унесла жизнь 143 человек. По делу о теракте были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, а также трое их сообщников. 26 марта был задержан и арестован ещё один человек — он сдавал квартиру главарю террористов.
Telegram / МЧС России