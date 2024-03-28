СК подтвердил связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистами

"В распоряжении следствия имеются подтверждённые данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке преступления. Получены доказательства связи с украинскими националистами", — отметили в пресс-службе СК.

В ведомстве указали, что и первоначальные результаты расследования подтверждают тщательную подготовку и поддержку со стороны организаторов преступления. Убедиться в этом получилось после работы с террористами, анализа их телефонов и получения данных о финансовых операциях. В СК добавили, что задержан ещё один подозреваемый, участвовавший в этой схеме.