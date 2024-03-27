"Врачи сделали всё возможное": Один из пострадавших при теракте в "Крокусе" скончался в больнице
Мурашко: Один из пострадавших при теракте в "Крокусе" умер в больнице
Один из пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" скончался в больнице. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Глава ведомства отметил, что врачи сделали всё возможное.
"К сожалению, один из пострадавших, ранее находившийся в крайне тяжёлом состоянии, скончался, врачи сделали всё возможное", — сказал министр журналистам.
Таким образом, число жертв выросло до 140.
Мурашко добавил, что в стационарах федеральных медцентров, больницах Москвы и Подмосковья остаются 80 пострадавших при теракте, в том числе шестеро детей.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске перед концертом группы "Пикник" и открыла стрельбу по посетителям. Затем боевики подожгли здание и скрылись. Задержать их удалось в Брянской области. Известно, что террористы направлялись к границе с Украиной. В результате трагедии погибло 140 человек, 360 пострадали. 24 марта все четверо нападавших были взяты под стражу. Кроме того, силовики задержали сообщников боевиков. Так, 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю террористов.
Life.ru