"Врачи сделали всё возможное": Один из пострадавших при теракте в "Крокусе" скончался в больнице

Один из пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" скончался в больнице. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Глава ведомства отметил, что врачи сделали всё возможное.

"К сожалению, один из пострадавших, ранее находившийся в крайне тяжёлом состоянии, скончался, врачи сделали всё возможное", — сказал министр журналистам.

Таким образом, число жертв выросло до 140.