Число пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" выросло до 360

Количество пострадавших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле" выросло до 360, сообщили в Центре медицины катастроф. В их числе — 11 детей.

"По данным на утро среды, в результате теракта пострадало 360 человек, включая 11 детей", — сказал собеседник ТАСС.