Число пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" выросло до 360
"Крокус сити холл" в вечер теракта 22 марта. Обложка © Life.ru
Количество пострадавших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле" выросло до 360, сообщили в Центре медицины катастроф. В их числе — 11 детей.
"По данным на утро среды, в результате теракта пострадало 360 человек, включая 11 детей", — сказал собеседник ТАСС.
По его словам, в больницах остаются 92 пострадавших, уже выписаны 63 человека. Кроме того, амбулаторная помощь оказана 205 гражданам.
Напомним, вечером 22 марта четверо вооружённых террористов ворвались в подмосковный "Крокус сити холл", где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание. Боевиков задержали в Брянской области, они намеревались скрыться на Украине. По последним данным, на счету нападавших — 139 жизней. Уже 24 марта их отправили в СИЗО, а на следующий день под стражу заключили троих соучастников. Кроме того, 26 марта суд арестовал предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды. Как отмечал директор ФСБ Александр Бортников, в жутких событиях не обошлось без украинского следа.