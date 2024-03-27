Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников сообщил, что полученная от задержанных по делу о теракте в "Крокус сити холле" информация подтверждает украинский след в данном деле. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину.

Директор ФСБ Бортников подтвердил украинский след в деле о теракте в "Крокусе". Видео © Telegram / Зарубин

"Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это. Поэтому будем дальше дорабатывать информацию, которая должна нам показать, реально присутствие и участие украинской стороны или нет. Во всяком случае пока есть основания говорить, что это именно так", — заявил глава ФСБ журналисту Павлу Зарубину.