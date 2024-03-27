Директор ФСБ Бортников подтвердил украинский след в деле о теракте в "Крокусе"
Стихийный мемориал у стен "Крокус сити холла". Обложка © Life.ru
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников сообщил, что полученная от задержанных по делу о теракте в "Крокус сити холле" информация подтверждает украинский след в данном деле. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину.
Директор ФСБ Бортников подтвердил украинский след в деле о теракте в "Крокусе". Видео © Telegram / Зарубин
"Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это. Поэтому будем дальше дорабатывать информацию, которая должна нам показать, реально присутствие и участие украинской стороны или нет. Во всяком случае пока есть основания говорить, что это именно так", — заявил глава ФСБ журналисту Павлу Зарубину.
Ранее Бортников также заявлял, что кроме Украины за терактом в "Крокусе" могут стоять США и Великобритания. Он считает, что участием в теракте Украина пытается доказать свою состоятельность, ведь для этого как раз и необходимо "в тылу проводить диверсии и террористические акты", на что также нацелены британские спецслужбы.
Напомним, что вечером 22 марта террористы открыли огонь по посетителям концертного комплекса "Крокус сити холл", после чего подожгли зрительный зал. В результате случившейся трагедии погибло не менее 139 человек, ещё 182 пострадало. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта их арестовали. На следующий день в СИЗО отправили троих соучастников напавших, а 26 марта — восьмого фигуранта дела, сдавшего квартиру главарю банды.