В ФСБ заявили, что теракт в "Крокусе" готовили радикалы-исламисты при содействии Украины

"Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали и западные спецслужбы. Сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение", — отметил глава ведомства.

Бортников уточнил, что заказчик пока не установлен, однако российские спецслужбы видят, кто организовывал и вербовал исполнителей. По его словам, ФСБ сделает всё, чтобы вычислить организаторов кровавого теракта. Также Бортников заявил, что Киев осуществлял подготовку боевиков на Ближнем Востоке.