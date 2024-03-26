В ФСБ заявили, что теракт в "Крокусе" готовили радикалы-исламисты при содействии Украины
Бортников: Украинские спецслужбы содействовали теракту в "Крокусе"
Украинские спецслужбы содействовали теракту в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом заявил журналистам директор ФСБ Александр Бортников.
"Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали и западные спецслужбы. Сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение", — отметил глава ведомства.
Бортников уточнил, что заказчик пока не установлен, однако российские спецслужбы видят, кто организовывал и вербовал исполнителей. По его словам, ФСБ сделает всё, чтобы вычислить организаторов кровавого теракта. Также Бортников заявил, что Киев осуществлял подготовку боевиков на Ближнем Востоке.
Ранее Бортников заявил, что террористов из подмосковного "Крокуса" на Украине собирались встретить как героев. Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на подмосковный "Крокус сити холл": они ворвались в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. По последним данным, в результате погибло 139 человек, ещё 182 пострадало. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта их заключили под стражу. На следующий день в СИЗО отправили троих соучастников нападавших, а 26 марта — восьмого фигуранта дела, сдавшего квартиру главарю банды.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев