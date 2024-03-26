Регион

Уведомления отключены

26 марта, 11:54

"Всё впереди": Бортников рассказал Life.ru, станет ли Буданов* целью России

Бортников заявил, что Буданов* является законной целью для России

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* является законной целью для России, об этом Life.ru заявил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Говоря о том, почему Буданов* ещё жив, глава ведомства отметил, что "всё ещё впереди".

Бортников рассказал Life.ru, станет ли Буданов* целью России. Видео © Life.ru

"Все, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан являются законной целью. Всё ещё впереди", — сказал Бортников.

ИГИЛ* или Украина? Патрушев ответил на вопрос Life.ru, кто стоит за терактом в "Крокусе"
ИГИЛ* или Украина? Патрушев ответил на вопрос Life.ru, кто стоит за терактом в "Крокусе"

Напомним, именно под руководством Кирилла Буданова украинская разведка проводит операции на территории России. Так, в декабре суд в Москве заочно арестовал его. По данным следствия, главный разведчик Незалежной причастен к совершению 104 терактов в РФ.

* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террору или экстремистской деятельности.

Обложка ©

Life.ru

Матвей Константинов
  • Новости
  • Александр Бортников
  • ФСБ России
  • Кирилл Буданов
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров