"Всё впереди": Бортников рассказал Life.ru, станет ли Буданов* целью России

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* является законной целью для России, об этом Life.ru заявил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Говоря о том, почему Буданов* ещё жив, глава ведомства отметил, что "всё ещё впереди".

Бортников рассказал Life.ru, станет ли Буданов* целью России. Видео © Life.ru

"Все, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан являются законной целью. Всё ещё впереди", — сказал Бортников.

Напомним, именно под руководством Кирилла Буданова украинская разведка проводит операции на территории России. Так, в декабре суд в Москве заочно арестовал его. По данным следствия, главный разведчик Незалежной причастен к совершению 104 терактов в РФ.