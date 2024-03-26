Бортников: США, Великобритания и Украина могут стоять за терактом в "Крокусе"
Александр Бортников. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
США, Великобритания и Украина могут стоять за терактом в "Крокус сити холле", заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников. По словам главы ведомства, на это указывает имеющаяся у российской стороны фактура.
"Мы думаем, что это так. Во всяком случае, мы сейчас говорим о той фактуре, которой располагаем. Это общая информация, но есть и у них огромные наработки", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Бортников считает, что участием в теракте Украина пытается доказать свою состоятельность, ведь для этого как раз и необходимо "в тылу проводить диверсии и террористические акты", на что также нацелены британские спецслужбы. К слову, в Лондоне и Вашингтоне неоднократно заявляли об этом.
Более того, в публичном поле можно видеть множество информации, указывающей, что Запад и Украина хотят нанести России больший вред. Речь идёт об атаках беспилотниками, безэкипажными катерами, а также заходе на территорию РФ диверсионно-разведывательных групп и террористических структур.
Напомним, страшный теракт в подмосковном "Крокус сити холле" произошёл вечером 22 марта: четверо вооружённых боевиков проникли в зал, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь, после чего устроили крупный пожар и на автомобиле скрылись в направлении Украины. Страшная трагедия унесла жизни как минимум 139 человек, ещё 182 пострадали. Нападавших задержали в Брянской области, 24 марта их отправили в СИЗО. В деле есть и другие фигуранты. Так, уже на следующий день под стражу заключили троих соучастников боевиков — отца и сыновей, продавших им ту самую машину. А 26 марта Фемида вынесла то же решение в отношении предпринимателя, сдавшего жильё главарю банды.