США, Великобритания и Украина могут стоять за терактом в "Крокус сити холле", заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников. По словам главы ведомства, на это указывает имеющаяся у российской стороны фактура.

"Мы думаем, что это так. Во всяком случае, мы сейчас говорим о той фактуре, которой располагаем. Это общая информация, но есть и у них огромные наработки", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Бортников считает, что участием в теракте Украина пытается доказать свою состоятельность, ведь для этого как раз и необходимо "в тылу проводить диверсии и террористические акты", на что также нацелены британские спецслужбы. К слову, в Лондоне и Вашингтоне неоднократно заявляли об этом.