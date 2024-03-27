В Госдуме наградили школьников, помогавших эвакуироваться посетителям "Крокуса"

В Госдуме наградили несовершеннолетних сотрудников "Крокус сити холла", содействовавших эвакуации после теракта. На видео Life.ru — церемония награждения.

Гардеробщики Вика, Лиза, Саша, Ислам, Никита и Артём получили от Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства благодарности для их семей и ноутбуки. Заместитель председателя ГД Анна Кузнецова вручила благодарственные письма подросткам.