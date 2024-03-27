В Госдуме наградили школьников, помогавших эвакуироваться посетителям "Крокуса"
Подростки, помогавшие эвакуироваться посетителям "Крокуса" в Подмосковье. Обложка © Life.ru
В Госдуме наградили несовершеннолетних сотрудников "Крокус сити холла", содействовавших эвакуации после теракта. На видео Life.ru — церемония награждения.
В Госдуме наградили школьников, помогавших эвакуироваться посетителям "Крокуса". Видео © Life.ru
Гардеробщики Вика, Лиза, Саша, Ислам, Никита и Артём получили от Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства благодарности для их семей и ноутбуки. Заместитель председателя ГД Анна Кузнецова вручила благодарственные письма подросткам.
Напомним, теракт в красногорском "Крокусе" произошёл 22 марта. Вечером, когда в концертном зале ожидалось выступление группы "Пикник" и охрана уже закрыла двери, внутри раздались выстрелы. Расстреляв посетителей, боевики устроили поджог и скрылись, позднее их задержали в Брянской области перед попыткой перейти российско-украинскую границу. По последним данным, трагедия унесла 139 жизней, ещё 360 человек пострадали. Уже 24 марта все четверо нападавших были взяты под стражу. На следующий день суд отправил в СИЗО троих соучастников — отца и сыновей, продавших им использовавшийся при теракте автомобиль. А 26 марта арестовали предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды.
Несмотря на воцарившуюся в "Крокусе" панику, сразу несколько несовершеннолетних сотрудников комплекса проявили отвагу и поспособствовали эвакуации. Например, 15-летний Ислам Халилов вывел из задымлённого здания более ста человек. Вместе с ним людям помогал Никита Иванов. Также в списке героев — София Майер, Артём Донсков, 15-летняя Виктория и другие.