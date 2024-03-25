Найдена ещё одна юная героиня, которая спасала людей в "Крокусе"
15-летняя школьница вывела несколько десятков зрителей из "Крокуса"
Стало известно новое имя в списке героев-школьников, которые помогали спасать людей из "Крокус сити холла" во время теракта. Как сообщает SHOT, 15-летняя Лиза Терехова вывела несколько десятков зрителей, когда началась стрельба.
15-летняя школьница вывела несколько десятков зрителей из "Крокуса". Видео © SHOT
Девушка рассказала, что работала в гардеробной четыре месяца, а в день трагедии её впервые поставили на вход в зал проверять билеты у зрителей. Когда началась стрельба, девушка нашла старших, с которыми пряталась за колонной в зале, к ней подбежала женщина вся в крови, которая тоже спряталась, и сказала, что один из террористов ударил её по лицу. Потом Лиза действовала чётко по инструкции: выводила людей по пожарной лестнице. Там же недалеко увидела оружие террориста и вспышки от него.
Когда Лиза уже была на улице, ей позвонил её парень Александр, который тоже работал в "Крокусе" и выводил людей. Они встретились и побежали по мосту.
Школьница пока не оправилась после теракта, это сказалось на её здоровье — у девушки слуховые галлюцинации: постоянно слышит звуки стрельбы.
Кстати, как рассказал Life.ru депутат Сергей Колунов, в среду, 27 марта, школьников-героев пригласили в Госдуму для вручения благодарственных писем.
"С нетерпением их ждём, очень будем рады встрече вместе с их родителями. Я уверен, что для них это будет тоже очень важный момент", — отметил парламентарий.
Напомним, сразу несколько школьников проявили себя героически во время теракта в "Крокусе". Так, 15-летний Ислам Халилов, который подрабатывал в гардеробе, вывел из задымлённого здания на улицу более 100 человек. Он рассказал, что при устройстве на работу с ним провели инструктаж, и, когда начались пожар и стрельба, стал действовать по инструкции. Ещё один школьник-герой — Никита Иванов, он вместе с Исламом работал гардеробщиком в "Крокус сити холле" и помогал эвакуировать людей. Также в списке героев София Майер, Артём Донсков, а также 15-летняя Виктория, которая тоже работала вечером 22 марта в гардеробной.