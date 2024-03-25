Найдена ещё одна юная героиня, которая спасала людей в "Крокусе"

Стало известно новое имя в списке героев-школьников, которые помогали спасать людей из "Крокус сити холла" во время теракта. Как сообщает SHOT, 15-летняя Лиза Терехова вывела несколько десятков зрителей, когда началась стрельба.

15-летняя школьница вывела несколько десятков зрителей из "Крокуса". Видео © SHOT

Девушка рассказала, что работала в гардеробной четыре месяца, а в день трагедии её впервые поставили на вход в зал проверять билеты у зрителей. Когда началась стрельба, девушка нашла старших, с которыми пряталась за колонной в зале, к ней подбежала женщина вся в крови, которая тоже спряталась, и сказала, что один из террористов ударил её по лицу. Потом Лиза действовала чётко по инструкции: выводила людей по пожарной лестнице. Там же недалеко увидела оружие террориста и вспышки от него.

Когда Лиза уже была на улице, ей позвонил её парень Александр, который тоже работал в "Крокусе" и выводил людей. Они встретились и побежали по мосту.

Школьница пока не оправилась после теракта, это сказалось на её здоровье — у девушки слуховые галлюцинации: постоянно слышит звуки стрельбы.

Кстати, как рассказал Life.ru депутат Сергей Колунов, в среду, 27 марта, школьников-героев пригласили в Госдуму для вручения благодарственных писем.