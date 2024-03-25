"Невнятно говорил, осматривался": Сотрудник "Крокуса" видел террориста за 15 дней до теракта
Сотрудник "Крокуса" вспомнил, как 7 марта говорил с одним из террористов
Сотрудник "Крокуса", 16-летний Александр, узнал одного из напавших на комплекс террористов — Шамсидина Фаридуни. Парень разговаривал с ним во время своей смены 7 марта, когда работал около эскалатора, а после теракта вспомнил преступника, увидев публикации в Сети, пишет SHOT.
Работавший около эскалатора в "Крокусе" Александр — о том, как видел одного из террористов за две недели до атаки. Видео © Telegram / SHOT
"Я его видел, я вспомнил, когда увидел фотографии. Я запомнил его по куртке, в которой он был. Он ко мне подходил несколько раз на протяжении, наверное, часа. Что-то невнятное спрашивал, я не помню точно что, потому что он плохо говорил по-русски. <...> Спрашивал, где что находится. Я замечал, что он просто ходит по фойе, вещи в гардероб не сдаёт — просто ходит осматривается. Мне тогда показалось это подозрительным, но я не придал значения", — рассказал молодой человек телеграм-каналу.
7 марта Фаридуни неоднократно подходил к нему с разными вопросами, при этом так и не сдав куртку в гардероб. Собственно, именно по верхней одежде молодой человек и узнал террориста, когда в СМИ показали его снимок, сделанный фотографом в "Крокусе" за две недели до трагических событий.
Сам Александр — один из тех героев, которые спасли жизни десяткам людей во время атаки. В день теракта парень работал в гардеробной минус первого этажа. Когда началась стрельба, он сохранил самообладание и вывел посетителей через служебный выход. После этого он позвонил своей девушке Елизавете, они перебежали мост и добрались домой.
Напомним, по последним данным, жертвами террористической атаки, которой 22 марта подвергся "Крокус сити холл", стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки с именами можно найти здесь. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в этот день на здании концертного зала появилась проекция "Журавли" под одноимённую песню Муслима Магомаева — в память о людях, чьи жизни забрал чудовищный теракт. В этот же вечер правоохранители поместили под арест всех четверых террористов, бесчеловечно убивавших беззащитных людей.
Life.ru