"Невнятно говорил, осматривался": Сотрудник "Крокуса" видел террориста за 15 дней до теракта

Сотрудник "Крокуса", 16-летний Александр, узнал одного из напавших на комплекс террористов — Шамсидина Фаридуни. Парень разговаривал с ним во время своей смены 7 марта, когда работал около эскалатора, а после теракта вспомнил преступника, увидев публикации в Сети, пишет SHOT.

Работавший около эскалатора в "Крокусе" Александр — о том, как видел одного из террористов за две недели до атаки. Видео © Telegram / SHOT

"Я его видел, я вспомнил, когда увидел фотографии. Я запомнил его по куртке, в которой он был. Он ко мне подходил несколько раз на протяжении, наверное, часа. Что-то невнятное спрашивал, я не помню точно что, потому что он плохо говорил по-русски. <...> Спрашивал, где что находится. Я замечал, что он просто ходит по фойе, вещи в гардероб не сдаёт — просто ходит осматривается. Мне тогда показалось это подозрительным, но я не придал значения", — рассказал молодой человек телеграм-каналу.

7 марта Фаридуни неоднократно подходил к нему с разными вопросами, при этом так и не сдав куртку в гардероб. Собственно, именно по верхней одежде молодой человек и узнал террориста, когда в СМИ показали его снимок, сделанный фотографом в "Крокусе" за две недели до трагических событий.