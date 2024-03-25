Один из террористов за месяц до трагедии был в Стамбуле и публиковал фото

Шамсидин Фаридуни, один из обвиняемых в теракте в подмосковном "Крокус сити холле", в феврале разместил в соцсети Instagram* фотографии из Стамбула. Об этом сообщает РИА "Новости".

В один день, 23 февраля, было сделано сразу восемь публикаций, почти все — с геолокацией "Аксарай, Стамбул". На кадрах в числе прочего есть сам Фаридуни и, предположительно, мечеть Фатих.

Ранее Life.ru писал, что Фаридуни Шамсидин прибыл в Басманный суд города Москвы вместе с тремя другими обвиняемыми. Гражданину Таджикистана 25 лет, он женат, есть восьмимесячный ребёнок. Известно, что мужчина был зарегистрирован в Красногорске и официально работал на фабрике в Подольске. Он, как и другие фигуранты дела, заключён под стражу до 22 мая 2024 года.