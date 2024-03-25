Работавший в "Крокусе" официант из Узбекистана спас более 100 посетителей

Гражданин Узбекистана, работавший в подмосковном "Крокусе" официантом, помог спасти более 100 человек после нападения террористов. SHOT пишет, что Камил Несибов помогал донести пострадавших и раненых к машинам скорой помощи, довёл до выходов из здания комплекса около 80 человек, а ещё благодаря счастливой случайности нашёл телефон, на который звонила потерявшаяся в дыму и нуждавшаяся в помощи девушка — её смогли спасти.

Официант Камил Несибов о теракте в "Крокусе". Видео © Telegram / SHOT

"Она кричит по телефону, ужасно кричала, что всё над ней горит, на неё уголь и пепел падают. На втором этаже её искали, прямо уже когда всё горит. На третий этаж было невозможно подняться, то есть третий этаж уже полностью, как я понял, обрушился", — вспомнил страшные события Несибов.

Камил рассказал телеграм-каналу, что в тот злосчастный вечер он и его друг вышли в "Крокус" подработать в качестве официантов. Их смена подошла к концу около 19:55. Парни уже вышли из здания, когда услышали громкие хлопки, сильно испугались и убежали прятаться в ближайшее здание. Но потом они поняли, что могут помочь людям, и вернулись. Несибов оттащил нескольких пострадавших с огнестрельными ранами поближе к обочине, остановил проезжавший автомобиль, чтобы усадить туда хромающую женщину, а также разгонял всех людей, которые опоздали на начало концерта "Пикника" и только шли в "Крокус".