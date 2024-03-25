Опубликовано видео саундчека "Пикника", снятое за час до трагедии в "Крокусе"

В Сети появилось видео с саундчека группы "Пикник", проводившегося всего за час до начала теракта в красногорском "Крокусе". Кадры опубликовал Mash.

Музыканты начали репетировать в 17:00, проверили звук и оборудование, после чего отправились в гримёрку. Звуки стрельбы и крики застигли их именно там. Сами артисты и почти все работники их группы смогли покинуть здание через запасной выход. Однако погибла помощница директора коллектива Екатерина Кушнер.