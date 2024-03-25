Опубликовано видео саундчека "Пикника", снятое за час до трагедии в "Крокусе"
В Сети появилось видео с саундчека группы "Пикник", проводившегося всего за час до начала теракта в красногорском "Крокусе". Кадры опубликовал Mash.
"Пикник" проверяет звук и аппаратуру за час до трагедии в "Крокусе". Видео © Telegram / Mash
Музыканты начали репетировать в 17:00, проверили звук и оборудование, после чего отправились в гримёрку. Звуки стрельбы и крики застигли их именно там. Сами артисты и почти все работники их группы смогли покинуть здание через запасной выход. Однако погибла помощница директора коллектива Екатерина Кушнер.
После теракта "Пикник" организовал сбор средств в помощь родным жертв и пострадавшим.
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" группа вооружённых террористов открыла огонь по посетителям, а потом облила концертный зал горючим и подожгла. СК РФ заявил о 137 жертвах трагедии. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур по жертвам теракта, в этот день на здании появилась проекция "Журавли" под одноимённую песню в исполнении оперного певца Муслима Магомаева, чьё имя носит "Крокус", в память о жизнях, унесённых зверским терактом. Вечером 24 марта музыканты группы "Пикник" посетили место трагедии и возложили цветы на мемориал в память об убитых террористами.
Telegram / Mash