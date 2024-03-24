Помощницу директора группы "Пикник" нашли убитой в "Крокусе"
Помощница директора группы "Пикник" Кушнер погибла во время теракта в "Крокусе"
Помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер. Обложка © Telegram / "Пикник"
Помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер, пропавшая во время теракта в "Крокусе", найдена погибшей. Об этом сообщили её коллеги в официальном телеграм-канале рок-группы.
"Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в "Крокус сити холле". Светлая память", — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что "Пикник" не может связаться с одним из участников коллектива после теракта. Накануне стало известно, что потерявшемуся члену группы удалось спастись через подвал, он находится в отеле. Но позже выяснилось, что на связь не выходит другой член команды — помощница директора "Пикника" Екатерина Кушнер, которую на концертах обычно можно было видеть за стойкой мерча.