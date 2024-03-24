Регион

Уведомления отключены

24 марта, 10:45
5762

Помощницу директора группы "Пикник" нашли убитой в "Крокусе"

Помощница директора группы "Пикник" Кушнер погибла во время теракта в "Крокусе"

Помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер. Обложка © Telegram / "Пикник"

Помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер. Обложка © Telegram / "Пикник"

Помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер, пропавшая во время теракта в "Крокусе", найдена погибшей. Об этом сообщили её коллеги в официальном телеграм-канале рок-группы.

"Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в "Крокус сити холле". Светлая память", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Пикник" не может связаться с одним из участников коллектива после теракта. Накануне стало известно, что потерявшемуся члену группы удалось спастись через подвал, он находится в отеле. Но позже выяснилось, что на связь не выходит другой член команды — помощница директора "Пикника" Екатерина Кушнер, которую на концертах обычно можно было видеть за стойкой мерча.

Лидер рок-группы "Пикник" обратился к семьям жертв теракта в "Крокусе"
Лидер рок-группы "Пикник" обратился к семьям жертв теракта в "Крокусе"
Андрей Бражников
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров