Пропавший при теракте участник группы "Пикник" вышел на связь и рассказал о спасении
Пропавший участник группы "Пикник" вышел на связь после теракта в "Крокусе"
Группа "Пикник". Обложка © Telegram / "Пикник"
Участник музыкальной группы "Пикник", которого не могли найти после теракта в "Крокус сити холле", вышел на связь. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации. По его словам, члену коллектива удалось спастись через подвал.
"Всё нормально, пропавший человек в отеле, он через подвал прошёл и вышел в отель", — сказал источник телеканалу "Звезда".
Life.ru писал, что музыканты группы "Пикник" не пострадали в ходе стрельбы в "Крокус сити холле", где тем вечером в 20:00 должен был начаться их концерт. Позже рок-группа дала официальный комментарий по поводу вооружённого нападения и подтвердила информацию о том, что никто не пострадал. Однако впоследствии директор музыкального коллектива Юрий Чернышевский заявил, что "Пикник" не может связаться с одним из участников группы. Сегодня утром информации о пропавшем участнике также не поступало.