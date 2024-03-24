Регион

Уведомления отключены

24 марта, 09:02

Лидер рок-группы "Пикник" обратился к семьям жертв теракта в "Крокусе"

Лидер рок-группы "Пикник" Эдмунд Шклярский обратился со словами поддержки к семьям погибших и пострадавшим в теракте перед их концертом в подмосковном "Крокус сити холле" 22 марта.

Лидер группы "Пикник" Эдмунд Шклярский обратился к семьям погибших и пострадавшим в теракте. Видео © Телеграм / "Пикник"

"Мы обращаемся ко всем, кто оказался вовлечён в эту страшную трагедию совершенно бессмысленную. Нет никаких слов, которые могут людей воскресить, утешить. Но мы приносим соболезнования всем родственникам погибших", — сказал Шклярский.

Страшный теракт произошёл вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед концертом группы "Пикник". СК РФ информировал о 133 погибших. Но по информации из неофициальных источников, число жертв достигает 143, пострадавших — 154. По горячим следам задержано 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться на Украину, где их ожидали сообщники.

"Эту боль на душе не унять": Shaman выпустил разбивающую сердце песню-реквием о теракте в "Крокусе"
"Эту боль на душе не унять": Shaman выпустил разбивающую сердце песню-реквием о теракте в "Крокусе"
Обложка ©

Телеграм / "Пикник"

Андрей Бражников
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров