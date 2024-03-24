Лидер рок-группы "Пикник" обратился к семьям жертв теракта в "Крокусе"
Лидер рок-группы "Пикник" Эдмунд Шклярский обратился со словами поддержки к семьям погибших и пострадавшим в теракте перед их концертом в подмосковном "Крокус сити холле" 22 марта.
Лидер группы "Пикник" Эдмунд Шклярский обратился к семьям погибших и пострадавшим в теракте. Видео © Телеграм / "Пикник"
"Мы обращаемся ко всем, кто оказался вовлечён в эту страшную трагедию — совершенно бессмысленную. Нет никаких слов, которые могут людей воскресить, утешить. Но мы приносим соболезнования всем родственникам погибших", — сказал Шклярский.
Страшный теракт произошёл вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед концертом группы "Пикник". СК РФ информировал о 133 погибших. Но по информации из неофициальных источников, число жертв достигает 143, пострадавших — 154. По горячим следам задержано 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться на Украину, где их ожидали сообщники.
Телеграм / "Пикник"