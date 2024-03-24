Лидер рок-группы "Пикник" обратился к семьям жертв теракта в "Крокусе"

Лидер рок-группы "Пикник" Эдмунд Шклярский обратился со словами поддержки к семьям погибших и пострадавшим в теракте перед их концертом в подмосковном "Крокус сити холле" 22 марта.

"Мы обращаемся ко всем, кто оказался вовлечён в эту страшную трагедию — совершенно бессмысленную. Нет никаких слов, которые могут людей воскресить, утешить. Но мы приносим соболезнования всем родственникам погибших", — сказал Шклярский.