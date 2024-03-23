"Нет информации, но есть надежда": Помощницу директора "Пикника" не могут найти после теракта
"Пикник": Помощница директора группы Екатерина Кушнер так и не вышла на связь
Помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер до сих пор не вышла на связь. Обложка © Telegram / "Пикник"
Помощница директора "Пикника" Екатерина Кушнер, которую на концертах обычно можно было видеть за стойкой мерча, так и не вышла на связь после теракта в подмосковном "Крокусе". Информация об этом размещена в телеграм-канале группы.
"Катя является моим личным другом и очень близким мне человеком. <...> Я нахожусь на связи с её семьёй, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя — очень сильный человек и боец", — рассказал директор "Пикника" Юрий Чернышевский.
Ранее сообщалось, что "Пикник" не может связаться с одним из участников коллектива после теракта. Позже, однако, источник, близкий к ситуации, информировал, что потерянному члену группы удалось спастись через подвал, он находится в отеле.
Напомним, вечером 22 марта в здание Crocus City Hall, где должен был состояться концерт группы "Пикник", вошли вооружённые террористы и начали палить по всем людям, которые встречались им на пути. Затем они облили зал бензином и подожгли. Следственный комитет России сообщил о 133 погибших. По неофициальным данным, число жертв достигает 143, более 120 человек пострадали. Задержаны 11 причастных к атаке, в том числе четверо террористов. Боевиков поймали недалеко от границы с Украиной, куда они планировали бежать. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.