"Нет информации, но есть надежда": Помощницу директора "Пикника" не могут найти после теракта

Помощница директора "Пикника" Екатерина Кушнер, которую на концертах обычно можно было видеть за стойкой мерча, так и не вышла на связь после теракта в подмосковном "Крокусе". Информация об этом размещена в телеграм-канале группы.

"Катя является моим личным другом и очень близким мне человеком. <...> Я нахожусь на связи с её семьёй, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя — очень сильный человек и боец", — рассказал директор "Пикника" Юрий Чернышевский.