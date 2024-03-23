Сенатор Климов: Террористы неслучайно атаковали "Крокус" в годовщину Хатыни

"Всё, что произошло, произошло в годовщину Хатыни. В 1943 году 22 марта нацисты также жгли наших людей. Это всё наводит на печальные мысли. Тот же Интерпол своеобразно вёл себя последние два года. Сейчас нужно надеяться на свои силы. Эти нелюди хотели вывести нас из себя, посеять панику. В отличие от смертников, очевидно, что эти люди шли не умирать, а убивать. Мы имеем дело с профессиональными диверсантами. Думаю, что всё готовилось при помощи иностранных специалистов", — добавил сенатор в эфире "России 24".