Сенатор Климов: Террористы неслучайно атаковали "Крокус" в годовщину Хатыни
Террористы "неслучайно" атаковали подмосковный "Крокус сити холл" именно 22 марта. По мнению сенатора, заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Андрея Климова, намеренно датой нападения выбрана годовщина теракта немецко-фашистских оккупантов в Хатыни 22 марта 1943 года.
"Всё, что произошло, произошло в годовщину Хатыни. В 1943 году 22 марта нацисты также жгли наших людей. Это всё наводит на печальные мысли. Тот же Интерпол своеобразно вёл себя последние два года. Сейчас нужно надеяться на свои силы. Эти нелюди хотели вывести нас из себя, посеять панику. В отличие от смертников, очевидно, что эти люди шли не умирать, а убивать. Мы имеем дело с профессиональными диверсантами. Думаю, что всё готовилось при помощи иностранных специалистов", — добавил сенатор в эфире "России 24".
Кроме того, он отметил, что соболезнования не всех стран были искренними. Климов подчеркнул, что реакция на теракт в "Крокусе" со стороны членов ООН покажет, кто есть кто.
Напомним, что 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал "Крокус сити холл" перед концертом группы "Пикник". Там боевики открыли огонь по зрителям, а затем подожгли здание. Число жертв теракта уже достигло 143, ещё более 120 пострадало. Сейчас сотрудники СК РФ ведут допрос подозреваемых, которых удалось задержать.
Life.ru