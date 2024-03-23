Посол России указал на отказ Австрии осудить кровавый расстрел людей в "Крокусе"

Австрия до сих пор не выступила с осуждением теракта в концертном комплексе "Крокус сити холл" в Подмосковье и не признала произошедшее террористическим актом. Об этом заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

"МИД Австрии вчера поздно вечером был "шокирован новостью о нападении на концертный зал в Москве". Федеральный президент сегодня утром — "ужасными картинками нападения". Все мысли с жертвами, их близкими и российским народом, добавляет глава государства", — сказано в тексте сообщения в телеграм-канале Посольства России в Вене.