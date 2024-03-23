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23 марта, 11:22

Посол России указал на отказ Австрии осудить кровавый расстрел людей в "Крокусе"

Посол РФ Любинский: Власти Австрии так и не осудили теракт в "Крокусе"

Австрия до сих пор не выступила с осуждением теракта в концертном комплексе "Крокус сити холл" в Подмосковье и не признала произошедшее террористическим актом. Об этом заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

"МИД Австрии вчера поздно вечером был "шокирован новостью о нападении на концертный зал в Москве". Федеральный президент сегодня утром — "ужасными картинками нападения". Все мысли с жертвами, их близкими и российским народом, добавляет глава государства", сказано в тексте сообщения в телеграм-канале Посольства России в Вене.

Любинский заявил, что представители РФ признательны, но удивлены, что в сообщениях властей Австрии не нашлось ни слова о терроризме или осуждении кровавого расстрела мирных людей в "Крокусе".

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Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал "Крокус сити холл", где готовилось выступление группы "Пикник". Там головорезы открыли огонь по посетителям и подожгли здание. Число жертв теракта уже достигло 115, более 120 пострадало. Сейчас сотрудники СК РФ ведут допрос подозреваемых, которых удалось задержать после погони.

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Life.ru

Владимир Озеров
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