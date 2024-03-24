Музыканты "Пикника" впервые вернулись к "Крокусу" и назвали террористов зверями
Лидер "Пикника" Эдмунд Шклярский. Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Участники рок-группы "Пикник", концерт которой должен был состояться в пятницу в "Крокус сити холле", возложили цветы в память о погибших в ходе террористической атаки на концертный комплекс. Лидер музыкального коллектива Эдмунд Шклярский в беседе с журналистами назвал произошедшее немыслимой жестокостью и выразил соболезнования близким погибших и пострадавшим.
"Это злодейство бессмысленное, немыслимая жестокость, это даже не зверство, потому что звери этого не делают. Все наши зрители — это наша семья, наши близкие люди", — поделился он своими мыслями о произошедшем.
Возле поглощённого пламенем здания накануне появился стихийный мемориал. Сейчас там проводится памятная акция "Журавли", в рамках которой перед мемориалом свечами выложили силуэты трёх журавлей, слово "Скорбим" и дату трагедии — 22.03.2024. Минута молчания под звуки метронома сменилась трансляцией композиции "Журавли" в исполнении великого советского эстрадного певца Муслима Магомаева, в тот же момент вверх по фасаду концертного зала взмыл бесконечный клин белых журавлей — от основания здания ввысь, к небу.
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" террористы открыли огонь по зрителям, а потом облили концертный зал бензином и подожгли. СК РФ уже сообщил о 137 жертвах трагедии. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта. На месте ЧП продолжается разбор завалов. У здания появилась проекция "Журавли", сопровождающая одноимённую песню в исполнении оперного певца Муслима Магомаева, чьё имя носит "Крокус", в память о жизнях, которые унёс этот бесчеловечный теракт.