Музыканты "Пикника" впервые вернулись к "Крокусу" и назвали террористов зверями

Участники рок-группы "Пикник", концерт которой должен был состояться в пятницу в "Крокус сити холле", возложили цветы в память о погибших в ходе террористической атаки на концертный комплекс. Лидер музыкального коллектива Эдмунд Шклярский в беседе с журналистами назвал произошедшее немыслимой жестокостью и выразил соболезнования близким погибших и пострадавшим.

"Это злодейство бессмысленное, немыслимая жестокость, это даже не зверство, потому что звери этого не делают. Все наши зрители — это наша семья, наши близкие люди", — поделился он своими мыслями о произошедшем.