Shaman возложил букет красных гвоздик к "Крокусу" в память о жертвах теракта

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, пришёл к мемориалу у "Крокус сити холла" с букетом красных гвоздик, чтобы почтить память жертв кровавого теракта, унёсшего более сотни жизней. Сегодня, в день общенационального траура по погибшим в ужасной трагедии, многие звёзды шоу-бизнеса приходят к залу, где когда-то тоже выступали.