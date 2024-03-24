Shaman возложил букет красных гвоздик к "Крокусу" в память о жертвах теракта
Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, пришёл к мемориалу у "Крокус сити холла" с букетом красных гвоздик, чтобы почтить память жертв кровавого теракта, унёсшего более сотни жизней. Сегодня, в день общенационального траура по погибшим в ужасной трагедии, многие звёзды шоу-бизнеса приходят к залу, где когда-то тоже выступали.
Shaman возложил цветы к мемориалу в память о погибших при теракте в "Крокусе". Видео © Life.ru
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" террористы открыли огонь по зрителям, а потом облили концертный зал бензином и подожгли. СК РФ уже сообщил о 137 погибших. По неподтверждённой информации, количество смертей достигает 143, пострадавших — 180. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта. На месте ЧП продолжается разбор завалов.
Life.ru