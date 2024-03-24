Нашёлся второй школьник-гардеробщик "Крокуса", спасавший людей во время теракта 24 марта, 15:07 Гардеробщик Никита рассказал, как помогал эвакуировать посетителей "Крокуса". Обложка © Telegram / SHOT

Школьник Никита, работавший гардеробщиком в "Крокус сити холле", помогал эвакуировать людей с цокольного этажа во время теракта. В роковой вечер он работал с 15-летним Исламом, который вывел из здания около ста человек.

Гардеробщик Никита рассказал, как помогал эвакуировать посетителей "Крокуса". Видео © Telegram / SHOT

Никита рассказал SHOT, что он, Ислам, Артём и Илья работали в гардеробе "Крокуса". Когда раздались звуки стрельбы, народ начал в панике разбегаться. Никита бросился к служебному выходу, где в тот момент ребята уже начали организовывать эвакуацию. У одного из юношей была рация, через неё начальство координировало действия сотрудников.

"Уже на улице все ринулись кто куда, нас попросили людей поднаправить до другого ТЦ. Там уже много ребят, которые работали, появились. Все пытались людей успокаивать", — вспоминает Никита.

Он уверен, что в грамотной эвакуации помог инструктаж руководства. С работниками провели обучение в начале марта, когда американское посольство сообщило о предполагаемых терактах в Москве.

* Включён Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.

Авторы Татьяна Миссуми