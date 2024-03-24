Нашёлся второй школьник-гардеробщик "Крокуса", спасавший людей во время теракта
Гардеробщик Никита рассказал, как помогал эвакуировать посетителей "Крокуса". Обложка © Telegram / SHOT
Школьник Никита, работавший гардеробщиком в "Крокус сити холле", помогал эвакуировать людей с цокольного этажа во время теракта. В роковой вечер он работал с 15-летним Исламом, который вывел из здания около ста человек.
Гардеробщик Никита рассказал, как помогал эвакуировать посетителей "Крокуса". Видео © Telegram / SHOT
Никита рассказал SHOT, что он, Ислам, Артём и Илья работали в гардеробе "Крокуса". Когда раздались звуки стрельбы, народ начал в панике разбегаться. Никита бросился к служебному выходу, где в тот момент ребята уже начали организовывать эвакуацию. У одного из юношей была рация, через неё начальство координировало действия сотрудников.
"Уже на улице все ринулись кто куда, нас попросили людей поднаправить до другого ТЦ. Там уже много ребят, которые работали, появились. Все пытались людей успокаивать", — вспоминает Никита.
Он уверен, что в грамотной эвакуации помог инструктаж руководства. С работниками провели обучение в начале марта, когда американское посольство сообщило о предполагаемых терактах в Москве.
Напомним, 15-летний Ислам Халилов, который подрабатывал в гардеробе "Крокуса", вывел из задымлённого здания на улицу более 100 человек. Он рассказал, что при устройстве на работу с ним провели инструктаж и, когда начались пожар и стрельба, стал действовать по инструкции. Юноша не испугался, он направлял потоки людей и руководил эвакуацией. Ислам покинул помещение последним, когда посетителей "Крокуса" рядом с ним уже не осталось. Рэпер Моргенштерн* перевёл парню миллион рублей, а игроки футбольного клуба "Спартак" пригласили его на стадион. Но и это не всё — муфтий Равиль Гайнутдин вручит медаль 15-летнему гардеробщику.
* Включён Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.