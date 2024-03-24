15-летняя гардеробщица "Крокуса" спасла десятки посетителей во время стрельбы

15-летняя Виктория, работавшая вечером 22 марта в гардеробной подмосковного "Крокус сити холла", помогла десяткам людей выбраться из здания во время стрельбы. Она призналась SHOT , что действовала согласно инструктажу и не поддавалась панике, но осознание произошедшего накрыло её потом.

Виктория уже полгода работает в "Крокусе", живёт вместе со своими родителями в районе Митино. В тот вечер она, как обычно, заступила на смену, но позже послышались хлопки. Девушка находилась на минус первом этаже и не сразу поняла, что происходит в концертном комплексе. Когда её коллеги сообщили о террористах, она не растерялась и помогла людям выбраться наружу через служебный выход. Виктория старалась успокоить перепуганных людей и направляла толпу к выходу. Выйдя на улицу, она собрала всех и отправила к "Вегасу", поскольку там им ничего не угрожало.