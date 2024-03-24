15-летняя гардеробщица "Крокуса" спасла десятки посетителей во время стрельбы
15-летняя Виктория, работавшая вечером 22 марта в гардеробной подмосковного "Крокус сити холла", помогла десяткам людей выбраться из здания во время стрельбы. Она призналась SHOT, что действовала согласно инструктажу и не поддавалась панике, но осознание произошедшего накрыло её потом.
15-летняя гардеробщица Виктория вывела на улицу десятки посетителей "Крокуса". Видео © Telegram / SHOT
Виктория уже полгода работает в "Крокусе", живёт вместе со своими родителями в районе Митино. В тот вечер она, как обычно, заступила на смену, но позже послышались хлопки. Девушка находилась на минус первом этаже и не сразу поняла, что происходит в концертном комплексе. Когда её коллеги сообщили о террористах, она не растерялась и помогла людям выбраться наружу через служебный выход. Виктория старалась успокоить перепуганных людей и направляла толпу к выходу. Выйдя на улицу, она собрала всех и отправила к "Вегасу", поскольку там им ничего не угрожало.
Сама она вместе с коллегой-подругой пошла с другой толпой по мосту — там её встретили друзья, которым она позвонила и сообщила о стрельбе. Позднее родители забрали её домой. По словам Виктории, она осознала произошедшее только тогда, когда всё закончилось.
Напомним, 22 марта группа боевиков открыла огонь по посетителям комплекса Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего преступники подожгли здание, облив ряды в зрительном зале бензином. По официальным данным, погибло 133 человека, по неофициальным — больше. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, убивавших мирных людей. Головорезы спешили скорее добраться до Украины, где их ожидали подельники. Всю группу накрыли в Брянской области. Один из них рассказал, что согласился на массовое убийство ради выплаты 500 тысяч рублей, которую ему пообещал анонимный куратор в Интернете. Сейчас террористов доставили в московский Следственный комитет.
Telegram / SHOT