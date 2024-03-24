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24 марта, 17:28

15-летняя гардеробщица "Крокуса" спасла десятки посетителей во время стрельбы

15-летняя Виктория, работавшая вечером 22 марта в гардеробной подмосковного "Крокус сити холла", помогла десяткам людей выбраться из здания во время стрельбы. Она призналась SHOT, что действовала согласно инструктажу и не поддавалась панике, но осознание произошедшего накрыло её потом.

15-летняя гардеробщица Виктория вывела на улицу десятки посетителей "Крокуса". Видео © Telegram / SHOT

Виктория уже полгода работает в "Крокусе", живёт вместе со своими родителями в районе Митино. В тот вечер она, как обычно, заступила на смену, но позже послышались хлопки. Девушка находилась на минус первом этаже и не сразу поняла, что происходит в концертном комплексе. Когда её коллеги сообщили о террористах, она не растерялась и помогла людям выбраться наружу через служебный выход. Виктория старалась успокоить перепуганных людей и направляла толпу к выходу. Выйдя на улицу, она собрала всех и отправила к "Вегасу", поскольку там им ничего не угрожало.

Сама она вместе с коллегой-подругой пошла с другой толпой по мосту — там её встретили друзья, которым она позвонила и сообщила о стрельбе. Позднее родители забрали её домой. По словам Виктории, она осознала произошедшее только тогда, когда всё закончилось.

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Напомним, 22 марта группа боевиков открыла огонь по посетителям комплекса Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего преступники подожгли здание, облив ряды в зрительном зале бензином. По официальным данным, погибло 133 человека, по неофициальным — больше. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, убивавших мирных людей. Головорезы спешили скорее добраться до Украины, где их ожидали подельники. Всю группу накрыли в Брянской области. Один из них рассказал, что согласился на массовое убийство ради выплаты 500 тысяч рублей, которую ему пообещал анонимный куратор в Интернете. Сейчас террористов доставили в московский Следственный комитет.

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Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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