"Вела под выстрелы сквозь дым": Выжившие в "Крокусе" комментатор Гусев с женой раскрыли имя спасительницы

Спортивному комментатору Виктору Гусеву и его супруге Ольге удалось спастись из охваченного пламенем "Крокус сити холла". В беседе с журналистами он рассказал, что выбраться им помогла сотрудница София Мейер.

"Моя жена Оля, которая делает это фото, снимая меня с другом и его сыном, ещё не видит того, что начинается у неё за спиной в партере <…> И то, что уже видим мы", — вспомнил он в беседе с RT.

Фото, которое сделала супруга Гусева в момент начала теракта. Фото © Telegram / RT на русском

Комментатор рассказал, что сотрудница "Крокуса" по имени София помогала другим зрителям баррикадировать двери лож и заваливать их мебелью, чтобы террористы не могли войти внутрь. После этого она сказала всем следовать за ней и провела людей по узкому коридору сквозь гарь и шум трескучих выстрелов единственным маршрутом к ведущей на улицу лестнице. Уже на выходе из фойе Виктор Гусев увидел на бетоне следы от босых ступней: женщины снимали туфли с каблуками, чтобы быстрее бежать от опасности.