"Мы живы": Сергей Светлаков спасся при теракте в подмосковном "Крокусе"
Телеведущий Сергей Светлаков чудом спасся при теракте в подмосковном "Крокусе"
Телеведущий Сергей Светлаков. Обложка © ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков
Телеведущий Сергей Светлаков находился в здании "Крокус сити холла" в момент произошедшего теракта. Как рассказал шоумен в телеграм-канале, ему удалось спастись.
"Мы живы… всем здоровья", — написал Светлаков и выразил соболезнования всем пострадавшим.
Напомним, вечером 22 марта в Москве в Crocus City Hall произошёл теракт. Всё случилось перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков, в которую вошло минимум пять человек, ворвалась в здание и открыла стрельбу. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, также туда направили более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранено. Возбуждено уголовное дело о теракте. К тушению пожара привлекли более 320 человек.