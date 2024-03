В Совфеде назвали ещё одну причину, по которой США валят вину за "Крокус" на ИГИЛ*

Судить о роли спецслужб США в подготовке теракта в "Крокус сити холле" по публикациям изданий The New York Times (NYT) и The Washington Post было бы недальновидно, поскольку эти СМИ часто используются для вбросов. Таким мнением поделился с журналистами зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.