В Совфеде назвали ещё одну причину, по которой США валят вину за "Крокус" на ИГИЛ*
Сенатор Климов допустил, что сокрытие США информации о теракте может быть вбросом
Судить о роли спецслужб США в подготовке теракта в "Крокус сити холле" по публикациям изданий The New York Times (NYT) и The Washington Post было бы недальновидно, поскольку эти СМИ часто используются для вбросов. Таким мнением поделился с журналистами зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
По словам собеседника "Ленты.ру", есть версия, что Вашингтон в какой-то степени "курировал этот проект" и втёмную использовал людей, которые думали, что действуют сами по себе. В этом смысле, рассуждает сенатор, у Запада появляется ещё одна причина валить всю вину на ИГИЛ*.
"Нынешние власти США будут зубами цепляться за версию, что это ИГИЛ*, к которому они не имеют никакого отношения. Хотя известно прекрасно, что контакты между теми или иными элементами ИГИЛ* у американцев всегда были", — заключил Климов.
Напомним, ранее американская газета заявила, что спецслужбы США не поделились с Россией конкретной информацией о риске теракта из страха раскрыть собственные источники. Директор ФСБ Александр Бортников также сообщал, что информация о подготовке теракта, переданная Соединёнными Штатами, носила общий характер и российские спецслужбы на неё отреагировали.
* Деятельность террористической организации запрещена в России.
МЧС России