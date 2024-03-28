В Совфеде назвали ещё одну причину, по которой США валят вину за "Крокус" на ИГИЛ*

Судить о роли спецслужб США в подготовке теракта в "Крокус сити холле" по публикациям изданий The New York Times (NYT) и The Washington Post было бы недальновидно, поскольку эти СМИ часто используются для вбросов. Таким мнением поделился с журналистами зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По словам собеседника "Ленты.ру", есть версия, что Вашингтон в какой-то степени "курировал этот проект" и втёмную использовал людей, которые думали, что действуют сами по себе. В этом смысле, рассуждает сенатор, у Запада появляется ещё одна причина валить всю вину на ИГИЛ*.

"Нынешние власти США будут зубами цепляться за версию, что это ИГИЛ*, к которому они не имеют никакого отношения. Хотя известно прекрасно, что контакты между теми или иными элементами ИГИЛ* у американцев всегда были", — заключил Климов.