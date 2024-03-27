Регион

Уведомления отключены

27 марта, 19:43

Песков связал заявления США о теракте в "Крокусе" с намерением отвлечь внимание

Песков: Америка пытается отвлечь внимание, обвиняя ИГИЛ* в теракте в "Крокусе"

Америка пытается переключить внимание с чего-то важного, раз настаивает, что единственная версия теракта в подмосковном "Крокусе" — причастность к нему ИГИЛ*, заявил в разговоре с газетой "Известия" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Если у нас нет пока возможности высказать какую-то одну версию, потому что следствие продолжается, конечно, по меньшей мере странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной-единственной версии. Это, конечно, говорит о том, что как минимум они хотят с чего-то переключить внимание", — пояснил Песков.

Он также посоветовал набраться терпения и дождаться, пока спецслужбы РФ и следственные органы разберутся в произошедшем, опираясь на факты.

Песков обратил внимание, что не хочет быть голословным, и добавил, что спецслужбы работают с целью подкрепить существующие версии и остановиться на одной — аргументированной.

Выдала пятница: Востоковед нашёл нестыковки, которые разбивают версию о связи убийц из "Крокуса" с ИГИЛ*
Выдала пятница: Востоковед нашёл нестыковки, которые разбивают версию о связи убийц из "Крокуса" с ИГИЛ*

Напомним, что 22 марта, вооружённые террористы ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыли огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", а затем подожгли здание и скрылись. Позже боевиков задержали в Брянской области. Они пытались перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек, ещё 360 пострадали. 24 марта все четверо нападавших были заключены под стражу. Также силовики взяли и сообщников боевиков. 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды.

* Деятельность террористической организации запрещена в России.

Обложка ©

kremlin.ru

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Политика России
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров