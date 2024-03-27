Песков связал заявления США о теракте в "Крокусе" с намерением отвлечь внимание
Песков: Америка пытается отвлечь внимание, обвиняя ИГИЛ* в теракте в "Крокусе"
Америка пытается переключить внимание с чего-то важного, раз настаивает, что единственная версия теракта в подмосковном "Крокусе" — причастность к нему ИГИЛ*, заявил в разговоре с газетой "Известия" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Если у нас нет пока возможности высказать какую-то одну версию, потому что следствие продолжается, конечно, по меньшей мере странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной-единственной версии. Это, конечно, говорит о том, что как минимум они хотят с чего-то переключить внимание", — пояснил Песков.
Он также посоветовал набраться терпения и дождаться, пока спецслужбы РФ и следственные органы разберутся в произошедшем, опираясь на факты.
Песков обратил внимание, что не хочет быть голословным, и добавил, что спецслужбы работают с целью подкрепить существующие версии и остановиться на одной — аргументированной.
Напомним, что 22 марта, вооружённые террористы ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыли огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", а затем подожгли здание и скрылись. Позже боевиков задержали в Брянской области. Они пытались перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек, ещё 360 пострадали. 24 марта все четверо нападавших были заключены под стражу. Также силовики взяли и сообщников боевиков. 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды.
* Деятельность террористической организации запрещена в России.