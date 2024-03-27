Песков связал заявления США о теракте в "Крокусе" с намерением отвлечь внимание

Америка пытается переключить внимание с чего-то важного, раз настаивает, что единственная версия теракта в подмосковном "Крокусе" — причастность к нему ИГИЛ*, заявил в разговоре с газетой "Известия" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Если у нас нет пока возможности высказать какую-то одну версию, потому что следствие продолжается, конечно, по меньшей мере странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной-единственной версии. Это, конечно, говорит о том, что как минимум они хотят с чего-то переключить внимание", — пояснил Песков.