Песков: Официальных версий по теракту в "Крокусе" пока не выдвигалось

Спецслужбы России продолжают расследование теракта в подмосковном "Крокус сити холле", официальные версии пока не выдвигались. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока, если вы обратили внимание, никаких официальных версий никто не высказал. Здесь нужно дождаться, когда они будут высказаны", — приводит слова представителя Кремля газета "Известия".

Также Песков напомнил про вчерашние заявления главы ФСБ Александра Бортникова. Пресс-секретарь главы государства отметил, что не хочет быть голословным, и добавил, что спецслужбы работают с целью подкрепить существующие версии и остановиться на одной — аргументированной.