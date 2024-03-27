Регион

Уведомления отключены

27 марта, 18:48

Песков: Официальных версий по теракту в "Крокусе" пока не выдвигалось

Спецслужбы России продолжают расследование теракта в подмосковном "Крокус сити холле", официальные версии пока не выдвигались. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока, если вы обратили внимание, никаких официальных версий никто не высказал. Здесь нужно дождаться, когда они будут высказаны", — приводит слова представителя Кремля газета "Известия".

Также Песков напомнил про вчерашние заявления главы ФСБ Александра Бортникова. Пресс-секретарь главы государства отметил, что не хочет быть голословным, и добавил, что спецслужбы работают с целью подкрепить существующие версии и остановиться на одной — аргументированной.

Ранее Бортников подтвердил украинский след в деле о теракте в "Крокусе". Кроме того, он заявил, что кроме Киева за произошедшим могут стоять США и Великобритания. Директор ФСБ считает, что участием в теракте Украина пытается доказать свою состоятельность, ведь для этого как раз и необходимо "в тылу проводить диверсии и террористические акты", на что также нацелены британские спецслужбы.

Бортников: Теракт в "Крокусе" был призван расшатать ситуацию в России
Бортников: Теракт в "Крокусе" был призван расшатать ситуацию в России

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. Позднее боевиков задержали в Брянской области. Известно, что они пытались перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек, ещё 360 пострадали. Уже 24 марта все четверо нападавших были заключены под стражу. Кроме того, силовики взяли и сообщников боевиков. Так, 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды.

Обложка ©

Life.ru

Никита Никонов
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Дмитрий Песков
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров