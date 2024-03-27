Песков: Официальных версий по теракту в "Крокусе" пока не выдвигалось
Спецслужбы России продолжают расследование теракта в подмосковном "Крокус сити холле", официальные версии пока не выдвигались. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока, если вы обратили внимание, никаких официальных версий никто не высказал. Здесь нужно дождаться, когда они будут высказаны", — приводит слова представителя Кремля газета "Известия".
Также Песков напомнил про вчерашние заявления главы ФСБ Александра Бортникова. Пресс-секретарь главы государства отметил, что не хочет быть голословным, и добавил, что спецслужбы работают с целью подкрепить существующие версии и остановиться на одной — аргументированной.
Ранее Бортников подтвердил украинский след в деле о теракте в "Крокусе". Кроме того, он заявил, что кроме Киева за произошедшим могут стоять США и Великобритания. Директор ФСБ считает, что участием в теракте Украина пытается доказать свою состоятельность, ведь для этого как раз и необходимо "в тылу проводить диверсии и террористические акты", на что также нацелены британские спецслужбы.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. Позднее боевиков задержали в Брянской области. Известно, что они пытались перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек, ещё 360 пострадали. Уже 24 марта все четверо нападавших были заключены под стражу. Кроме того, силовики взяли и сообщников боевиков. Так, 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды.
Life.ru