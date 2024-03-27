МЧС опубликовало список погибших при теракте в "Крокусе", в нём 143 человека
МЧС России опубликовало предварительный список погибших при теракте в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По состоянию на 20:15 мск 27 марта в нём 143 фамилии.
1. Абдулова Татьяна Анатольевна
2. Агапова Людмила Сергеевна
3. Альмухаметов Илья Игоревич
4. Амченцев Игорь Николаевич
5. Аредов Александр Альбертович
6. Баклемышев Александр Борисович
7. Башлыков Дмитрий Николаевич
8. Берневик Жанна Александровна
9. Беспалая Юлия Валерьевна
10. Бойко Татьяна Сергеевна
11. Бондарь Наталья Владимировна
12. Бондарь Светлана Владимировна
13. Бугерская Кристина Геннадьевна
14. Будько Григорий Вячеславович
15. Быков Сергей Алексеевич
16. Бычков Денис Алексеевич
17. Веденеева Ирина Владимировна
18. Вербенин Максим Александрович
19. Виниченко Алексей Дмитриевич
20. Виноградова Ольга Александровна
21. Волков Алексей Вячеславович
22. Волков Михаил Александрович
23. Волкова Анна Владимировна
24. Гайкович Александр Владимирович
25. Гайкович Светлана Анитовна
26. Гарина Ольга Владимировна
27. Герасимов Александр Сергеевич
28. Глезер Татьяна Викторовна
29. Громов Вадим Кириллович
30. Гулжигит Кызы Маиза
31. Гусейнов Вугар Фуад оглы
32. Долин Георгий Дмитриевич
33. Долина Илона Валерьевна
34. Долина Мария Дмитриевна
35. Дорофеев Павел Николаевич
36. Дорофеева Екатерина Геннадьевна
37. Ежова Ирина Петровна
38. Еленич Андрей Алексеевич
39. Емельяненко (Содрицова) Анастасия Ярославовна
40. Жеуров Дмитрий Олегович
41. Жусупова Эдита Бакытбековна
42. Зайцев Алексей Александрович
43. Зудина Наталья Николаевна
44. Иванова Инна Анатольевна
45. Измайлов Дмитрий Юрьевич
46. Исраелян Лилит Хачиковна
47. Кадышева Мария Сергеевна
48. Казаков Дмитрий Николаевич
49. Карпова Ульяна Владимировна
50. Киктев Константин Иванович
51. Киктева Светлана Алексеевна
52. Ким Яна Юрьевна
53. Климов Александр Анатольевич
54. Коваленкова Яна Юрьевна
55. Костикова Наталья Анатольевна
56. Костюченко Кристина Игоревна
57. Костюченко Павел Николаевич
58. Кохаева Татьяна Анатольевна
59. Кулик Вадим Александрович
60. Кушнер Екатерина Геннадьевна
61. Ладейщикова Виктория Владимировна
62. Лаптев Сергей Михайлович
63. Мажорова Ольга Валерьевна
64. Макарская Анна Александровна
65. Макарская Татьяна Александровна
66. Максюшин Родион Анатольевич
67. Манюрова Альбина Маратовна
68. Марухно Андрей Иванович
69. Масленикова Ирина Ивановна
70. Мирошниченко Андрей Николаевич
71. Морякина Светлана Вячеславовна
72. Мухамеджанов Павел Экрамович
73. Немальцева Валентина Валентиновна
74. Немов Константин Сергеевич
75. Нерета Диана Владимировна
76. Николаенков Валентин Викторович
77. Новоселова Екатерина Павловна
78. Окишев Павел Сергеевич
79. Окишева Ирина Александровна
80. Онищенко Андрей Ильич
81. Павловский Олег Юрьевич
82. Павлютенков Михаил Григорьевич
83. Пивоварова Татьяна Владимировна
84. Пихновская Татьяна Борисовна
85. Плаксина Анна Васильевна
86. Погодаева Яна Олеговна
87. Помараев Юрий Николаевич
88. Поплавская Анастасия Олеговна
89. Поплавская Олеся Алексеевна
90. Попов Дмитрий Сергеевич
91. Попова Екатерина Владимировна
92. Репина Татьяна Алексеевна
93. Ржевская Наталья Арноевна
94. Роганов Арсений Романович
95. Рудницкий Алексей Евгеньевич
96. Сельдева Ольга Сергеевна
97. Семенов Александр Александрович
98. Смазнов Владимир Викторович
99. Смоляков Егор Андреевич
100. Смыслов Дмитрий Николаевич
101. Смыслова Ирина Владимировна
102. Содрицов Владислав Ярославович
103. Содрицов Ярослав Николаевич
104. Содрицова Ирина Евгеньевна
105. Соколов Роман Владимирович
106. Старикова Эллина Олеговна
107. Степанова Анастасия Юрьевна
108. Субботина Валентина Сергеевна
109. Супрун Владимир Николаевич
110. Сыропятов Андрей Владимирович
111. Сытников Олег Викторович
112. Сытникова Людмила Витальевна
113. Талецкий Константин Сергеевич
114. Тарасов Михаил Александрович
115. Тверитин Алексей Юрьевич
116. Терешко Николай Анатольевич
117. Титишов Андрей Дмитриевич
118. Ткачев Андрей Вячеславович
119. Топоев Андрей Федосеевич
120. Топоева Ольга Вячеславовна
121. Трунтова Любовь Александровна
122. Умерова Татьяна Анитовна
123. Усачева Ирина Викторовна
124. Уткина Вероника Марковна
125. Федорова Татьяна Владимировна
126. Фигурин Игорь Евгеньевич
127. Фигурина Анна Александровна
128. Фигурина Злата Игоревна
129. Фирсова Ирина Александровна
130. Ченгаева Виктория Анатольевна
131. Черников Константин Сергеевич
132. Черникова Наталья Петровна
133. Чернов Денис Леонидович
134. Черняев Николай Николаевич
135. Чечина Юлия Евгеньевна
136. Чумаков Анатолий Александрович
137. Чумакова Наталья Александровна
138. Шалаев Артём Юрьевич
139. Шершнев Дмитрий Валентинович
140. Шеханов Алексей Сергеевич
141. Шиховцев Олег Сергеевич
142. Шкундина Светлана Анатольевна
143. Щербакова Ирина Эмзаровна
Список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований, добавили в МЧС. Также там уточнили, что информация о погибших поступила от Минздрава.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. Позднее боевиков задержали в Брянской области. Известно, что они пытались перейти границу с Украиной. Ранее сообщалось, что страшная трагедия унесла жизни 140 человек, ещё 360 пострадали. Уже 24 марта все четверо нападавших были заключены под стражу. Кроме того, силовики взяли и сообщников боевиков. Так, 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды.
Life.ru