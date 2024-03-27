МЧС опубликовало список погибших при теракте в "Крокусе", в нём 143 человека

МЧС России опубликовало предварительный список погибших при теракте в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По состоянию на 20:15 мск 27 марта в нём 143 фамилии.

Список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований, добавили в МЧС. Также там уточнили, что информация о погибших поступила от Минздрава.