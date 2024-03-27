СК РФ получил 143 заявления о пропавших при теракте в "Крокусе"

Следственный комитет получил 143 заявления о пропаже людей во время теракта в "Крокус сити холле", сообщили в пресс-службе ведомства. Их подали родные и близкие посетителей концертного зала.

"На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет. В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы", — добавили в СК.