СК РФ получил 143 заявления о пропавших при теракте в "Крокусе"
Работа спасателей на месте теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске. Обложка © Telegram / МЧС России
Следственный комитет получил 143 заявления о пропаже людей во время теракта в "Крокус сити холле", сообщили в пресс-службе ведомства. Их подали родные и близкие посетителей концертного зала.
"На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет. В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы", — добавили в СК.
Напомним, вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыли огонь по людям, ожидавшим концерт рок-группы "Пикник". Далее боевики подожгли здание и скрылись, их задержали в Брянской области перед попыткой перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизнь 140 человек, ещё 360 пострадали. Уже 24 марта всех нападавших отправили в СИЗО. Также в деле есть и другие фигуранты — отец и двое сыновей, продавших террористам транспорт, и предприниматель, сдавший жильё их главарю. Их также заключили под стражу.