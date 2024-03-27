Посольство России в Южной Корее возмутилось карикатурой на теракт в "Крокусе"
Посольство РФ в Южной Корее назвало карикатуру на теракт в "Крокусе" кощунством
"Крокус сити холл" после теракта 22 марта. Обложка © Lie.ru
Посольство России в Южной Корее назвало кощунственной карикатуру англоязычной газеты The Korea Herald о теракте в "Крокус сити холле". В пресс-службе дипмиссии подчеркнули, что она оскорбляет память жертв трагедии, и предположили, что ответственные лица могут попытаться прикрыться принципом свободы слова или тем, что изображение не отражает мнение редакции, однако в таком случае дипломаты предложили им посмеяться над другими подобными инцидентами.
"Или мерзкие шуточки такого рода припасены только в адрес России и её граждан, на которых их авторы и те, кто тиражирует такие пасквили, видимо, не распространяют нормы отношений, принятые в человеческом обществе?" — говорится в сообщении.
В посольстве уверены, что этот циничный поступок также оскорбляет и чувства граждан Южной Кореи, которые разделяют с россиянами боль от трагических событий. К счастью, считающих нормой подобное поведение единицы, подчеркнули дипломаты, а люди, которые имеют стыд и совесть, в такие времена протягивают друг другу руку помощи, сострадают и сопереживают.
Напомним, вечером 22 марта в Красногорске произошёл страшный теракт: четверо вооружённых террористов ворвались в "Крокус сити холл", где должен был состояться концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 140 человек, ещё 360 пострадали. Сами боевики пытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области, 24 марта их отправили в СИЗО. Уже на следующий день суд заключил под стражу троих соучастников нападавших — отца и сыновей, продавших им использованную в тот день машину, а 26 марта арестовали предпринимателя, сдавшего жильё главарю банды.