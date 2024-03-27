Посольство России в Южной Корее возмутилось карикатурой на теракт в "Крокусе"

Посольство России в Южной Корее назвало кощунственной карикатуру англоязычной газеты The Korea Herald о теракте в "Крокус сити холле". В пресс-службе дипмиссии подчеркнули, что она оскорбляет память жертв трагедии, и предположили, что ответственные лица могут попытаться прикрыться принципом свободы слова или тем, что изображение не отражает мнение редакции, однако в таком случае дипломаты предложили им посмеяться над другими подобными инцидентами.

"Или мерзкие шуточки такого рода припасены только в адрес России и её граждан, на которых их авторы и те, кто тиражирует такие пасквили, видимо, не распространяют нормы отношений, принятые в человеческом обществе?" — говорится в сообщении.