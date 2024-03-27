Светлаков рассказал, как спас Бурунова, который был рядом с "Крокусом" в момент теракта
Бурунов и жена Светлакова спаслись от теракта, опоздав на концерт в "Крокусе"
Сергей Светлаков и Сергей Бурунов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ssvetlakov, sergeyburunovofficial
Известный актёр Сергей Бурунов уберёгся от теракта в "Крокусе", так как по счастливой случайности опоздал на концерт группы "Пикник". Об этом в интервью журналистке Надежде Стрелец рассказал шоумен и телеведущий Сергей Светлаков. По его словам, также в роковой день на концерт опоздала и его супруга Антонина.
В день трагедии жена Светлакова задерживалась на работе, поэтому предупредила его, что может опоздать на концерт. При этом Антонину в течение всего дня терзали сомнения, стоит ли ей вообще идти на мероприятие. Как отметил шоумен, его супругу "что-то прям отводило от этого всего". Сам же Светлаков ждал на концерте и своего друга Сергея Бурунова. По его словам, актёр связался с ним в тот момент, когда раздались выстрелы, и сообщил, что через минуту уже будет в зале.
"Я говорю: "Как здорово, что ты позвонил. Стой там, где ты есть, не заходи", — рассказал Светлаков о звонке Бурунова.
Ранее Life.ru сообщал о том, что в момент террористической атаки в здании "Крокуса" находился сам Светлаков. Позже он поделился деталями того, как ему удалось спастись, и признался, что тем вечером был момент, когда он простился с жизнью, будучи уверенным, что его вот-вот убьют.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. Позднее боевиков задержали в Брянской области. Известно, что они пытались перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 140 человек, ещё 360 пострадали. Уже 24 марта все четверо напавших были заключены под стражу. Кроме того, силовики взяли и сообщников боевиков. Так, 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды.