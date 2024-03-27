Светлаков рассказал, как спас Бурунова, который был рядом с "Крокусом" в момент теракта

Известный актёр Сергей Бурунов уберёгся от теракта в "Крокусе", так как по счастливой случайности опоздал на концерт группы "Пикник". Об этом в интервью журналистке Надежде Стрелец рассказал шоумен и телеведущий Сергей Светлаков. По его словам, также в роковой день на концерт опоздала и его супруга Антонина.

В день трагедии жена Светлакова задерживалась на работе, поэтому предупредила его, что может опоздать на концерт. При этом Антонину в течение всего дня терзали сомнения, стоит ли ей вообще идти на мероприятие. Как отметил шоумен, его супругу "что-то прям отводило от этого всего". Сам же Светлаков ждал на концерте и своего друга Сергея Бурунова. По его словам, актёр связался с ним в тот момент, когда раздались выстрелы, и сообщил, что через минуту уже будет в зале.