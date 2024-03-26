Бортников: Теракт в "Крокусе" был призван расшатать ситуацию в России

Теракт в подмосковном "Крокусе", в результате которого погибло свыше 130 человек, был призван расшатать ситуацию и вызвать панику в России. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников.

"Раскачать ситуацию, создать панику в обществе. Вы видите, что происходит на линии боевого соприкосновения. Пресловутый контрнаступ так называемый, не получилось у них ничего — что нужно делать, нужно доказывать свою состоятельность", — сказал он в разговоре с журналистами после расширенной коллегии Генпрокуратуры.