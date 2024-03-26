Бортников: Теракт в "Крокусе" был призван расшатать ситуацию в России
Теракт в подмосковном "Крокусе", в результате которого погибло свыше 130 человек, был призван расшатать ситуацию и вызвать панику в России. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников.
"Раскачать ситуацию, создать панику в обществе. Вы видите, что происходит на линии боевого соприкосновения. Пресловутый контрнаступ так называемый, не получилось у них ничего — что нужно делать, нужно доказывать свою состоятельность", — сказал он в разговоре с журналистами после расширенной коллегии Генпрокуратуры.
Как подчеркнул Бортников, произошедший теракт повлечёт за собой ответные меры со стороны Москвы. По его словам, работа по этому поводу сейчас уже ведётся. Уточнять конкретных лиц, государства или организации, причастные к трагедии, Бортников не стал.
До этого Бортников заявил, что украинские спецслужбы содействовали теракту в "Крокусе", а на территории Незалежной боевиков готовились встречать как настоящих героев. Кроме того, глава ФСБ призвал признать СБУ террористической организацией.
Вечером в пятницу, 22 марта, вооружённые террористы напали на подмосковный "Крокус сити холл": они ворвались в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате погибло 139 человек, ещё 182 пострадали. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта их заключили под стражу. На следующий день в СИЗО отправили троих соучастников нападавших, а 26 марта — восьмого фигуранта дела, сдавшего квартиру главарю банды.
TACC / Вячеслав Прокофьев