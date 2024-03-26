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26 марта, 12:36

Бортников призвал признать СБУ террористической организацией

Службу безопасности Украины (СБУ) необходимо признать террористической организацией. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников.

"Надо это делать, конечно, да. Я считаю, что это основание. Не только считать, но и принимать соответствующие решения", — сказал он в разговоре с журналистами после расширенной коллегии Генпрокуратуры.

До этого Бортников заявил, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* является законной целью для России. Напомним, именно под руководством Буданова* Киев проводит операции на территории России. Так, в декабре суд в Москве заочно арестовал его. По данным следствия, главный разведчик Незалежной причастен к совершению 104 терактов в РФ.

Ранее Life.ru сообщал, что по делу о терроризме заочно был арестован глава СБУ Василий Малюк. Он в одном из интервью подтвердил причастность Украины к подрыву Крымского моста, покушению на Захара Прилепина, убийству Владлена Татарского и Ильи Кивы. Сейчас Малюк объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

Вслед за главой СБУ по делу о теракте на Крымском мосту заочно арестовали гражданина Грузии
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* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террору или экстремистской деятельности.

Обложка ©

TACC / Гавриил Григоров

Наталья Исакова
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