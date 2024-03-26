Бортников призвал признать СБУ террористической организацией

Службу безопасности Украины (СБУ) необходимо признать террористической организацией. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников.

"Надо это делать, конечно, да. Я считаю, что это основание. Не только считать, но и принимать соответствующие решения", — сказал он в разговоре с журналистами после расширенной коллегии Генпрокуратуры.

Ранее Life.ru сообщал, что по делу о терроризме заочно был арестован глава СБУ Василий Малюк. Он в одном из интервью подтвердил причастность Украины к подрыву Крымского моста, покушению на Захара Прилепина, убийству Владлена Татарского и Ильи Кивы. Сейчас Малюк объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.