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26 марта, 07:50

В России заочно арестовали главу СБУ Малюка по делу о терроризме

Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Малюка по делу о терроризме

Глава СБУ Василий Малюк. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Глава СБУ Василий Малюк. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Главу СБУ Василия Малюка заочно арестовали в РФ по делу о терроризме. Такое решение вынес Басманный суд Москвы.

"Удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в отношении Малюка В. В., обвиняемого по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", — пояснили в суде.

Там добавили, что срок ареста будут отсчитывать с момента задержания Малюка в РФ либо его экстрадиции на территорию страны. В данный момент глава СБУ находится в федеральном и межгосударственном розыске.

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Напомним, Малюк подтвердил, что за подрывом Крымского моста, покушениями на военкора Владлена Татарского, бывшего народного депутата Украины Илью Киву, писателя Захара Прилепина и генпрокурора ЛНР Сергея Горенко стоит Киев. По словам руководителя СБУ, Киву устранили пулей калибра 9×19 мм, а на жизнь Татарского совершили покушение, так как он якобы организовал бесчеловечное обращение с украинскими пленными.

Дарья Нарыкова
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