В России заочно арестовали главу СБУ Малюка по делу о терроризме

Главу СБУ Василия Малюка заочно арестовали в РФ по делу о терроризме. Такое решение вынес Басманный суд Москвы.

"Удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в отношении Малюка В. В., обвиняемого по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", — пояснили в суде.

Там добавили, что срок ареста будут отсчитывать с момента задержания Малюка в РФ либо его экстрадиции на территорию страны. В данный момент глава СБУ находится в федеральном и межгосударственном розыске.