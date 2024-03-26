Татарский, Кива, Прилепин: СБУ де-факто признала причастность ко всем резонансным диверсиям в России

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк раскрыл тонкие подробности резонансных убийств и покушений на россиян в эфире телеканала ICTV. Озвучив детали громких эпизодов, генерал-лейтенант намекнул на причастность СБУ к произошедшему, но отказался прямо подтверждать этот факт.

"Никаким образом официально мы не будем признавать этого", — начал повествование глава ведомства.

Так, по словам Малюка, экс-нардеп Илья Кива был ликвидирован неподалёку от собственного дома из короткоствольного оружия под патрон 9×19 мм. Первый выстрел был совершён в грудь, потом произведён контрольный в голову. А гибель военкора Владлена Татарского глава СБУ назвал "кармическим ответом" за якобы "издевательства" над пленными ВСУ.

"Вы помните тот кафетерий в Питере. И ту статуэтку ему вручили в виде его бюста такого цыганского цвета. Он её взял. Там было 400 грамм термобара (взрывчатого вещества. — Прим. Лайфа). Он сработал как бритва по отношению к нему", — заявил Малюк.

Скульптура, в которую была заложена бомба. Фото © Life.ru

Также Малюк похвастался подробной осведомлённостью о покушении на писателя Захара Прилепина. В его автомобиле сработала танковая мина, которая нанесла автору книг серьёзные увечья.

"Водитель погиб на месте, а Прилепин был существенно и тяжело ранен. <…> Пусть он так дальше живёт и наслаждается жизнью", — цинично высказался украинский генерал.

СБУ стояла и за подрывом Крымского моста в 2022 году, не стал скрывать Малюк. Чтобы нанести мощной конструкции повреждения, украинцы замаскировали под рулоны тепличной плёнки 14 тонн гексогеновой смеси.