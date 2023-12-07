Два пулевых ранения обнаружили на теле Ильи Кивы, убитого в Подмосковье

На теле экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, с которым накануне расправились, предположительно, украинские спецслужбы в Подмосковье, были обнаружены два пулевых ранения. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следователи и криминалисты осмотрели авто погибшего политика, гостиничный номер, в котором он проживал последние месяцы, а также место происшествия и изъяли смывы, две пистолетные гильзы, патрон и прочие предметы.

"На теле погибшего обнаружено два пулевых огнестрельных ранения", — говорится в сообщении ведомства.