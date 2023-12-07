Два пулевых ранения обнаружили на теле Ильи Кивы, убитого в Подмосковье
СК: На теле Кивы, убитого в Подмосковье, обнаружены два пулевых ранения
На теле экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, с которым накануне расправились, предположительно, украинские спецслужбы в Подмосковье, были обнаружены два пулевых ранения. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Следователи и криминалисты осмотрели авто погибшего политика, гостиничный номер, в котором он проживал последние месяцы, а также место происшествия и изъяли смывы, две пистолетные гильзы, патрон и прочие предметы.
"На теле погибшего обнаружено два пулевых огнестрельных ранения", — говорится в сообщении ведомства.
Назначен ряд экспертиз, продолжается допрос свидетелей, а также выясняются все обстоятельства инцидента. Полиция уже ищет всех причастных к убийству. При этом дело об убийстве экс-депутата передано в управление по расследованию особо важных дел.
Как уже рассказывал Лайф, тело Кивы с огнестрельными ранениями было обнаружено в парке отеля в деревне Супонево Московской области. По факту убийства возбуждено уголовное дело. По данным издания "Общественные новости", бывший украинский депутат был "ликвидирован в рамках спецоперации" СБУ. Его бывший коллега по Раде Олег Царёв, который и сам пережил покушение, заявил, что Киву пытались убить уже достаточно давно.
ТАСС / Serg Glovny / ZUMA Wire