Украинский политик Илья Кива найден мёртвым в Подмосковье
"Рен-ТВ": В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы
Экс-депутат Верховной рады Илья Кива. Обложка © ТАСС / Zuma / Serg Glovny
В подмосковном Одинцове обнаружили тело 46-летнего экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, сообщает "Рен-ТВ". Обстоятельства и причины смерти пока не уточняются.
30 января 2022 года Кива покинул Украину, перебравшись в Аликанте, Испания, а оттуда — в Москву.
Напомним, что в марте 2023 года Илью Киву лишили мандата по результатам голосования на заседании Верховной рады. Генпрокуратура Украины обвинила парламентария в государственной измене и нанесении вреда своей родине. Он поддержал специальную военную операцию и неоднократно критиковал власть своей страны. Также Кива заявлял о причастности главы контрразведки Украины к убийству экс-главы ДНР Александра Захарченко.