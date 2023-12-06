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6 декабря, 14:44
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Украинский политик Илья Кива найден мёртвым в Подмосковье

"Рен-ТВ": В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы

<p>Экс-депутат Верховной рады Илья Кива. Обложка © ТАСС / Zuma / Serg Glovny</p>

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива. Обложка © ТАСС / Zuma / Serg Glovny

В подмосковном Одинцове обнаружили тело 46-летнего экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, сообщает "Рен-ТВ". Обстоятельства и причины смерти пока не уточняются.

30 января 2022 года Кива покинул Украину, перебравшись в Аликанте, Испания, а оттуда — в Москву.

Напомним, что в марте 2023 года Илью Киву лишили мандата по результатам голосования на заседании Верховной рады. Генпрокуратура Украины обвинила парламентария в государственной измене и нанесении вреда своей родине. Он поддержал специальную военную операцию и неоднократно критиковал власть своей страны. Также Кива заявлял о причастности главы контрразведки Украины к убийству экс-главы ДНР Александра Захарченко.

Марина Калегина
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