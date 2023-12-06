Украинский политик Илья Кива найден мёртвым в Подмосковье

Напомним, что в марте 2023 года Илью Киву лишили мандата по результатам голосования на заседании Верховной рады. Генпрокуратура Украины обвинила парламентария в государственной измене и нанесении вреда своей родине. Он поддержал специальную военную операцию и неоднократно критиковал власть своей страны. Также Кива заявлял о причастности главы контрразведки Украины к убийству экс-главы ДНР Александра Захарченко.