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6 декабря, 18:46
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Появилось первое видео с места кровавого убийства украинского политика Ильи Кивы

Главк СК Подмосковья опубликовал видео с места убийства Ильи Кивы

Опубликовано видео с места убийства экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, где сейчас продолжаются следственные действия. Ролик опубликован в телеграм-канале пресс службы ГСУ СК России по Московской области.

Работа следствия на месте убийства Ильи Кивы. Видео © t.me / ГСУ СК России по Московской области

"На месте убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы продолжают работу следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Проводится осмотр, по результатам которого будут назначены экспертизы", — говорится в публикации ведомства.

Подмосковный отель, где убили Илью Киву, перестал принимать гостей

Подмосковный отель, где убили Илью Киву, перестал принимать гостей

Ранее в парке отеля в деревне Супонево Московской области был обнаружен убитым 46-летний экс-депутат Верховной рады Илья Кива. Неизвестный выстрелил в беглого украинского политика несколько раз. Возбуждено уголовное дело. Издание "Общественные новости" заявило, что Кива был "ликвидирован в рамках спецоперации" СБУ. Его бывший коллега по Раде Олег Царёв, который и сам пережил покушение, рассказал, что Киву пытались убить уже достаточно давно.

Обложка ©

t.me / ГСУ СК России по Московской области

Юрий Лысенко
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