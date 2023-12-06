Появилось первое видео с места кровавого убийства украинского политика Ильи Кивы

Опубликовано видео с места убийства экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, где сейчас продолжаются следственные действия. Ролик опубликован в телеграм-канале пресс службы ГСУ СК России по Московской области.

"На месте убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы продолжают работу следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Проводится осмотр, по результатам которого будут назначены экспертизы", — говорится в публикации ведомства.