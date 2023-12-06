Появилось первое видео с места кровавого убийства украинского политика Ильи Кивы
Главк СК Подмосковья опубликовал видео с места убийства Ильи Кивы
Опубликовано видео с места убийства экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, где сейчас продолжаются следственные действия. Ролик опубликован в телеграм-канале пресс службы ГСУ СК России по Московской области.
Работа следствия на месте убийства Ильи Кивы. Видео © t.me / ГСУ СК России по Московской области
"На месте убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы продолжают работу следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Проводится осмотр, по результатам которого будут назначены экспертизы", — говорится в публикации ведомства.
Ранее в парке отеля в деревне Супонево Московской области был обнаружен убитым 46-летний экс-депутат Верховной рады Илья Кива. Неизвестный выстрелил в беглого украинского политика несколько раз. Возбуждено уголовное дело. Издание "Общественные новости" заявило, что Кива был "ликвидирован в рамках спецоперации" СБУ. Его бывший коллега по Раде Олег Царёв, который и сам пережил покушение, рассказал, что Киву пытались убить уже достаточно давно.