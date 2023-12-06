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6 декабря, 16:50

СК раскрыл главную версию следствия по убийству Ильи Кивы в Подмосковье

Подмосковный главк СКР возбудил уголовное дело в связи с убийством Ильи Кивы

<p>Экс-депутат Верховной рады Илья Кива. Обложка © Getty Images / STR</p>

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива. Обложка © Getty Images / STR

ГСУ СК РФ по Московской области подтвердил сведения об убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. По факту случившегося завели уголовное дело, говорится в телеграм-канале пресс-службы ведомства.

"ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины. <...> Вечером на территории парка одного из коттеджных посёлков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвёл в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Установлена личность убитого. Это экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива", уточнили в главке версию следствия.

К расследованию дела присоединилась группа наиболее опытных следователей и криминалистов. Сейчас они осматривают место происшествия, выясняют обстоятельства случившегося и причастных к убийству. Оперативным службам уже даны соответствующие распоряжения, отрабатываются все версии случившегося.

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О том, что в Подмосковье обнаружили тело 46-летнего экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, Лайф сообщал часом ранее. 30 января 2022 года Кива покинул Украину, перебравшись в Аликанте, а оттуда — в Москву.

Юрий Лысенко
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