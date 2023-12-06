СК раскрыл главную версию следствия по убийству Ильи Кивы в Подмосковье

ГСУ СК РФ по Московской области подтвердил сведения об убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. По факту случившегося завели уголовное дело, говорится в телеграм-канале пресс-службы ведомства.

"ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины. <...> Вечером на территории парка одного из коттеджных посёлков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвёл в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Установлена личность убитого. Это экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива", — уточнили в главке версию следствия.

К расследованию дела присоединилась группа наиболее опытных следователей и криминалистов. Сейчас они осматривают место происшествия, выясняют обстоятельства случившегося и причастных к убийству. Оперативным службам уже даны соответствующие распоряжения, отрабатываются все версии случившегося.