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6 декабря, 15:47

В силовых структурах Украины анонимно рассказали, кто стоит за убийством Ильи Кивы

Украинские СМИ: Илья Кива ликвидирован в рамках спецоперации СБУ

<p>Илья Кива. Обложка © ТАСС / Zuma / Serg Glovny</p>

Илья Кива. Обложка © ТАСС / Zuma / Serg Glovny

Украинское издание "Общественные новости" заявило, что экс-депутат Рады Илья Кива был "ликвидирован в рамках спецоперации" Службы безопасности Украины (СБУ). Источники портала в правоохранительных органах Незалежной утверждают, что беглого политика убили из стрелкового оружия.

"Ликвидация топового предателя Ильи Кивы — спецоперация СБУ. Преступника ликвидировали из стрелкового оружия", — заявил инсайдер издания.

Украинское агентство УНИАН узнало из своих источников в силовых структурах об этой же версии. Там рассказали, что за убийством Кивы стоит СБУ.

Кровь и гематомы: Стало известно, в каком состоянии нашли тело Ильи Кивы

Кровь и гематомы: Стало известно, в каком состоянии нашли тело Ильи Кивы

О том, что в Подмосковье обнаружили тело 46-летнего экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, Лайф сообщал часом ранее. 30 января 2022 года Кива покинул Украину, перебравшись в Аликанте, Испания, а оттуда — в Москву.

Александра Мышляева
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