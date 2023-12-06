В силовых структурах Украины анонимно рассказали, кто стоит за убийством Ильи Кивы
Украинские СМИ: Илья Кива ликвидирован в рамках спецоперации СБУ
Илья Кива. Обложка © ТАСС / Zuma / Serg Glovny
Украинское издание "Общественные новости" заявило, что экс-депутат Рады Илья Кива был "ликвидирован в рамках спецоперации" Службы безопасности Украины (СБУ). Источники портала в правоохранительных органах Незалежной утверждают, что беглого политика убили из стрелкового оружия.
"Ликвидация топового предателя Ильи Кивы — спецоперация СБУ. Преступника ликвидировали из стрелкового оружия", — заявил инсайдер издания.
Украинское агентство УНИАН узнало из своих источников в силовых структурах об этой же версии. Там рассказали, что за убийством Кивы стоит СБУ.
О том, что в Подмосковье обнаружили тело 46-летнего экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, Лайф сообщал часом ранее. 30 января 2022 года Кива покинул Украину, перебравшись в Аликанте, Испания, а оттуда — в Москву.