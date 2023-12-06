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Кровь и гематомы: Стало известно, в каком состоянии нашли тело Ильи Кивы

Mash: На голове убитого в Подмосковье Ильи Кивы обнаружена гематома

6 декабря, 15:18
<p>Экс-депутат Верховной рады Илья Кива. Обложка © Getty Images / STR</p>

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива. Обложка © Getty Images / STR

Стали известны некоторые подробности обнаружения тела украинского политика Ильи Кивы. По данным Mash, экс-депутата нашли мёртвым на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево Одинцовского района.

Причины смерти по-прежнему неизвестны, однако телеграм-канал утверждает, что на правом виске Кивы была резаная рана, а на левой части лица — гематома.

О том, что в Подмосковье обнаружили тело 46-летнего экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, Лайф сообщал ранее. 30 января 2022 года Кива покинул Украину, перебравшись в Аликанте, а оттуда — в Москву.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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