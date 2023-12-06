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Подмосковный отель, где убили Илью Киву, перестал принимать гостей

Отель "Величъ Country Club" никого не заселяет после убийства Кивы в его парке

6 декабря, 17:13
<p>Илья Кива. Обложка © ТАСС / ZUMA / ZEUS</p>

Илья Кива. Обложка © ТАСС / ZUMA / ZEUS

В подмосковной деревне Супонево охрана отеля "Величъ Country Club", в парке рядом с которым найден убитым экс-депутат Верховной рады Илья Кива, отказывается пускать постояльцев даже с оплаченными бронями номеров. Об этом пишет SHOT.

Охрана отеля "Величъ Country Club" отказывает клиентам в заселении. Видео © t.me / SHOT

"Заселения на сегодня не будет в связи с происшествием", — отвечает клиентам сотрудник службы безопасности отеля.

При этом администратор гостиницы тоже не может объяснить причину отмены бронирований. По телефону менеджер ссылается то на технический сбой, то на большой заезд и внезапное отсутствие номеров.

Кровь и гематомы: Стало известно, в каком состоянии нашли тело Ильи Кивы

Кровь и гематомы: Стало известно, в каком состоянии нашли тело Ильи Кивы

Ранее сегодня в парке отеля в деревне Супонево Московской области был обнаружен убитым 46-летний экс-депутат Верховной рады Илья Кива. Неизвестный выстрелил в беглого украинского политика несколько раз. Возбуждено уголовное дело. Украинское издание "Общественные новости" заявило, что Кива был "ликвидирован в рамках спецоперации" СБУ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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