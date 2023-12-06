Подмосковный отель, где убили Илью Киву, перестал принимать гостей Отель "Величъ Country Club" никого не заселяет после убийства Кивы в его парке 6 декабря, 17:13 Илья Кива. Обложка © ТАСС / ZUMA / ZEUS

В подмосковной деревне Супонево охрана отеля "Величъ Country Club", в парке рядом с которым найден убитым экс-депутат Верховной рады Илья Кива, отказывается пускать постояльцев даже с оплаченными бронями номеров. Об этом пишет SHOT.

Охрана отеля "Величъ Country Club" отказывает клиентам в заселении. Видео © t.me / SHOT

"Заселения на сегодня не будет в связи с происшествием", — отвечает клиентам сотрудник службы безопасности отеля.

При этом администратор гостиницы тоже не может объяснить причину отмены бронирований. По телефону менеджер ссылается то на технический сбой, то на большой заезд и внезапное отсутствие номеров.

Авторы Татьяна Миссуми